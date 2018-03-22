Вы на связи? Или как телефонное общение между машинами избавит от ДТП
По сути, партнеры намерены научить автомобили «общаться» между собой и обмениваться необходимыми данными напрямую. Свою разработку они назвали Cellular-V2X. А ее тесты с февраля 2017-го проводятся на одном из оживленных автобанов Баварии.
Инженерам компаний уже удалось доказать, что наличие в автомобиле такой полезной штуки, как адаптивный круиз-контроль (ACC) – это, что называется, полдела. Эффективность его использования удваивается, когда он работает в «спарке» с технологией прямого мгновенного обмена информацией между машинами. Дополняя друг друга, они выдают предупреждение водителю и при этом осуществляют автоматическое ускорение и торможение.
Адаптивный круиз поддерживает заданную водителем скорость и посредством радарного датчика сохраняет предустановленную дистанцию до идущего впереди автомобиля.
ACC обнаруживает автомобиль, внезапно вклинивающийся спереди, как только он входит в зону обнаружения радарного датчика. Когда машины «общаются» напрямую в режиме реального времени при помощи Сellular-V2X, появляется возможность еще более раннего обнаружения ТС в вышеописанных случаях.
Подключенные к единой телефонной линии машины могут напрямую передавать свое местоположение и скорость всем автомобилям в радиусе более 300 метров. Эта передача осуществляется без использования каких-либо промежуточных каналов и базовых станций, следовательно, позволяет до минимума свести задержки.
Когда какой-нибудь автомобиль появляется на вашем пути, адаптивный круиз узнает об этом еще до того, как это заметит водитель или радарный датчик. Машина автоматически регулирует скорость, и это происходит раньше, чем в отсутствие описываемой технологии. После установления достаточной дистанции до впередиидущего ТС система ACC осуществляет автоматическое ускорение до достижения предустановленной скорости.
Технология хороша в пробках – водитель может расслабиться, а стресс - минимизироваться. Движение становится более плавным и эффективным.
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