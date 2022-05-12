Вы наверняка не знаете эту разницу между кроссовером и внедорожником

Откуда взялось слово «кроссовер»

Во внешности кроссоверов и внедорожников много общих черт, при этом кроссовер - более свежий тренд в развитии мирового автопрома. Для описания кроссоверов часто используются аббревиатуры типа CUV (Crossover Utility Vehicle), SAV (Sport Activity Vehicle) и SUV (Sport Utility Vehicle).

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Строят по-разному

Термин Crossover изначально был придуман, чтобы уйти от неважной репутации старых прожорливых внедорожников и пикапов, имевших гигантские эксплуатационные расходы. В некотором смысле, данный тип кузов автомобиля «скрещивает» позитив практичного хэтчбека с преимуществами пребывания в большом внедорожнике.

Принципиальное отличие машин - в том, как их строят, попросту говоря, в шасси. Кроссоверы легче и зиждутся на определенной платформе, их кузов и все остальное «хозяйство» построены как бы единым целым. Такая конструкция обеспечивает лучшее качество передвижения, скажем, на тех же узких городских улочках, и, поскольку она (конструкция) легче, то позволяет достигать топливной эффективности.

Внедорожники, в свою очередь, тяжелее, их кузов крепится к отдельной раме - как у грузовика. Другими словами, рама и корпус построены отдельно и соединяются друг с другом в процессе изготовления. Подобная конструкция более прочная и позволяет использовать внедорожники для перевозки более тяжелых грузов, нежели кроссоверы.

Следует заметить, что количество традиционных внедорожников на планете уменьшается год от года. Большинство автопроизводителей нынче сосредоточили свое внимание на кроссоверах – по причине того, что все меньше и меньше людей ищут себе в спутники полноразмерные «гряземесители» и чаще промышляют городским образом жизни, нежели сельским. Внедорожники – это выбор той небольшой потребительской группы людей, которые эксплуатируют их в жестких дорожных условиях и в далеко не в райском климате.

Общие черты

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Несмотря на свои отличия, у внедорожников и кроссоверов много общего. Оба имеют заметно приподнятый дорожный просвет, предоставляющий водителям более высокую точку обзора по сравнению с другими автомобилями.

Оба класса автомобилей обеспечивают достаточное внутреннее пространство, что делает их популярным выбором для семей, стремящихся избежать варианта минивэна. В большинстве случаев оба располагают объемной грузовой зоной для транспортировки полезного груза.

Габаритные размеры

Построенные для эксплуатации преимущественно на грубой местности, внедорожники обычно имеют бОльший размер и, как правило, классифицируются как среднеразмерные или полноразмерные модели. При этом возможны исключения – например, Suzuki Jimny. Также очевидный выигрыш внедорожника в его грузоподъемности. Благодаря прочной раме, вы можете буксировать прицеп или другой автомобиль, на что не решились бы за рулем кроссовера.

Кроссоверы, в свою очередь, имеют намного большее распространение и представлены в самых различных сегментах - от субкомпактных (Nissan Kicks, Skoda Kamiq, Renault Kwid) до полноразмерных (Volvo XC90, Ford Explorer, VW Touareg).

AWD или 4WD

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Кроссоверы, подобно легковушкам, преимущественно переднеприводные. Это значит, что у вас нет возможности выехать в труднодоступную местность и похвастаться проходимостью. При этом на рынке масса машин, которые дополнительно предлагают полноприводные версии (скажем, Super All-Wheel Control от Mitsubishi). Подобные системы обеспечивают какую-никакую тягу и управление в легких «неасфальтовых» условиях передвижения.

Внедорожники, напротив, являются заднеприводными автомобилями с системами 4WD (раздатка и принудительная блокировка заднего дифференциала), и эти серьезные технологии способны уже справиться с большинством внедорожных приключений. При этом в плане управляемости внедорожники менее подвижны и комфортны. У них более высокий центр тяжести, вследствие чего выше риск кренов в скоростных поворотах.

Силовая линейка

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Кроссоверы малого и среднего размера все чаще поставляются с турбированными двигателями. Да, у таких моторов, как правило, небольшой объем цилиндров (1,4–1,6 литра), но, благодаря наддуву, мы получаем хороший пинок на автомагистрали. По многим моделям видно, что турбированные модификации являются самыми востребованными на фоне атмосферных. При этом следует сказать о засилье автоматических коробок среди таких машин.

Само слово «внедорожник» априори подразумевает наличие более литражных моторов, и так оно есть на самом деле (если, конечно, мы не говорим об устаревшей «Ниве» с ее 1,7-литровым агрегатом). В порядке вещей здесь 2,4-литровые движки (Mitsubishi Pajero Sport), 2,8-литровые (Toyota Fortuner) и даже 4,6-литровые (Toyota LC 200). Покупатель отдает предпочтение дизельным модификациям, с хорошим крутящим моментом (450-650 Нм), который позволяет чувствовать себя на бездорожье максимально уверенно.

Понятно, что обратной стороной внедорожников будет повышенный аппетит и большие выбросы CO2, но кто ж обращает на это внимание. Равно как на сумму транспортного налога и стоимость страховки.

Безопасность - важное соображение

Кроссоверы и внедорожники сконструированы таким образом, что обеспечивают бОльший уровень безопасности, нежели легковые модели - как на асфальтовой дороге, так и на бездорожье. Помимо множества стандартных функций безопасности, эти машины имеют жесткие каркасы и зоны смятия, помогающие поглощать энергию в случае столкновения с высокой ударной нагрузкой.

Сами посудите, за рулем какого автомобиля больше шансов выжить в ДТП - Land Rover или Mini Cooper? Ответ очевиден: больше металла – больше защиты. Другой момент, что у внедорожника высока вероятность перевернуться в случае аварии – по причине высокого центра тяжести, о чем мы сказали чуть выше.

Если вас гложут сомнения относительно безопасности выбираемого внедорожники или кроссовера, всегда можно обратиться к рейтингам безопасности Euro NCAP. Ну а, сделав тот самый важный выбор в пользу одного или другого, все равно помните, что вместе с внедорожником/кроссовером приходит не только понятие статуса, но и большая ответственность, так что передвигайтесь максимально аккуратно.

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