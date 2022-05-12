Вы наверняка не знаете эту разницу между кроссовером и внедорожником

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Lucid
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Skywell
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
12 мая 2022, 19:04

Вы наверняка не знаете эту разницу между кроссовером и внедорожником

Довольно часто потребители и автопроизводители используют взаимозаменяемые термины в отношении кроссоверов и внедорожников. Это и неудивительно, учитывая множество сходств стиля. Однако ключевые различия все же существуют. О них и поговорим.
Фото: mcgrathautoblog.com

Откуда взялось слово «кроссовер»

Во внешности кроссоверов и внедорожников много общих черт, при этом кроссовер - более свежий тренд в развитии мирового автопрома. Для описания кроссоверов часто используются аббревиатуры типа CUV (Crossover Utility Vehicle), SAV (Sport Activity Vehicle) и SUV (Sport Utility Vehicle).

Ранее мы писали
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta по итогам продаж марта 2022 года уступил титул российского бестселлера ...
Читать далее
Термин Crossover изначально был придуман, чтобы уйти от неважной репутации старых прожорливых внедорожников и пикапов, имевших гигантские эксплуатационные расходы. В некотором смысле, данный тип кузов автомобиля «скрещивает» позитив практичного хэтчбека с преимуществами пребывания в большом внедорожнике.

Строят по-разному

Принципиальное отличие машин - в том, как их строят, попросту говоря, в шасси. Кроссоверы легче и зиждутся на определенной платформе, их кузов и все остальное «хозяйство» построены как бы единым целым. Такая конструкция обеспечивает лучшее качество передвижения, скажем, на тех же узких городских улочках, и, поскольку она (конструкция) легче, то позволяет достигать топливной эффективности.

Внедорожники, в свою очередь, тяжелее, их кузов крепится к отдельной раме - как у грузовика. Другими словами, рама и корпус построены отдельно и соединяются друг с другом в процессе изготовления. Подобная конструкция более прочная и позволяет использовать внедорожники для перевозки более тяжелых грузов, нежели кроссоверы.

Следует заметить, что количество традиционных внедорожников на планете уменьшается год от года. Большинство автопроизводителей нынче сосредоточили свое внимание на кроссоверах – по причине того, что все меньше и меньше людей ищут себе в спутники полноразмерные «гряземесители» и чаще промышляют городским образом жизни, нежели сельским. Внедорожники – это выбор той небольшой потребительской группы людей, которые эксплуатируют их в жестких дорожных условиях и в далеко не в райском климате.

Общие черты

Ранее мы писали
Покупка автомобиля – дело особой важности. Не хочется «пролететь», ведь актуальный выбор марок, моделей и ...
Читать далее
Несмотря на свои отличия, у внедорожников и кроссоверов много общего. Оба имеют заметно приподнятый дорожный просвет, предоставляющий водителям более высокую точку обзора по сравнению с другими автомобилями.

Оба класса автомобилей обеспечивают достаточное внутреннее пространство, что делает их популярным выбором для семей, стремящихся избежать варианта минивэна. В большинстве случаев оба располагают объемной грузовой зоной для транспортировки полезного груза.

Габаритные размеры

Построенные для эксплуатации преимущественно на грубой местности, внедорожники обычно имеют бОльший размер и, как правило, классифицируются как среднеразмерные или полноразмерные модели. При этом возможны исключения – например, Suzuki Jimny. Также очевидный выигрыш внедорожника в его грузоподъемности. Благодаря прочной раме, вы можете буксировать прицеп или другой автомобиль, на что не решились бы за рулем кроссовера.

Кроссоверы, в свою очередь, имеют намного большее распространение и представлены в самых различных сегментах - от субкомпактных (Nissan Kicks, Skoda Kamiq, Renault Kwid) до полноразмерных (Volvo XC90, Ford Explorer, VW Touareg).

AWD или 4WD

Ранее мы писали
Знаете ли вы, какие виды движителей (не путать с двигателями!) используются для бездорожья? Это не только ...
Читать далее
Кроссоверы, подобно легковушкам, преимущественно переднеприводные. Это значит, что у вас нет возможности выехать в труднодоступную местность и похвастаться проходимостью. При этом на рынке масса машин, которые дополнительно предлагают полноприводные версии (скажем, Super All-Wheel Control от Mitsubishi). Подобные системы обеспечивают какую-никакую тягу и управление в легких «неасфальтовых» условиях передвижения.

Внедорожники, напротив, являются заднеприводными автомобилями с системами 4WD (раздатка и принудительная блокировка заднего дифференциала), и эти серьезные технологии способны уже справиться с большинством внедорожных приключений. При этом в плане управляемости внедорожники менее подвижны и комфортны. У них более высокий центр тяжести, вследствие чего выше риск кренов в скоростных поворотах.

Силовая линейка

Ранее мы писали
В Гудермесе, на территории Российского университета спецназа без малого 6 лет работает небольшое производство ...
Читать далее
Кроссоверы малого и среднего размера все чаще поставляются с турбированными двигателями. Да, у таких моторов, как правило, небольшой объем цилиндров (1,4–1,6 литра), но, благодаря наддуву, мы получаем хороший пинок на автомагистрали. По многим моделям видно, что турбированные модификации являются самыми востребованными на фоне атмосферных. При этом следует сказать о засилье автоматических коробок среди таких машин.

Само слово «внедорожник» априори подразумевает наличие более литражных моторов, и так оно есть на самом деле (если, конечно, мы не говорим об устаревшей «Ниве» с ее 1,7-литровым агрегатом). В порядке вещей здесь 2,4-литровые движки (Mitsubishi Pajero Sport), 2,8-литровые (Toyota Fortuner) и даже 4,6-литровые (Toyota LC 200). Покупатель отдает предпочтение дизельным модификациям, с хорошим крутящим моментом (450-650 Нм), который позволяет чувствовать себя на бездорожье максимально уверенно.

Понятно, что обратной стороной внедорожников будет повышенный аппетит и большие выбросы CO2, но кто ж обращает на это внимание. Равно как на сумму транспортного налога и стоимость страховки. 

Безопасность - важное соображение

Кроссоверы и внедорожники сконструированы таким образом, что обеспечивают бОльший уровень безопасности, нежели легковые модели - как на асфальтовой дороге, так и на бездорожье. Помимо множества стандартных функций безопасности, эти машины имеют жесткие каркасы и зоны смятия, помогающие поглощать энергию в случае столкновения с высокой ударной нагрузкой.

Сами посудите, за рулем какого автомобиля больше шансов выжить в ДТП - Land Rover или Mini Cooper? Ответ очевиден: больше металла – больше защиты. Другой момент, что у внедорожника высока вероятность перевернуться в случае аварии – по причине высокого центра тяжести, о чем мы сказали чуть выше.

Если вас гложут сомнения относительно безопасности выбираемого внедорожники или кроссовера, всегда можно обратиться к рейтингам безопасности Euro NCAP. Ну а, сделав тот самый важный выбор в пользу одного или другого, все равно помните, что вместе с внедорожником/кроссовером приходит не только понятие статуса, но и большая ответственность, так что передвигайтесь максимально аккуратно.

Подпишитесь на Яндекс.Новости и Дзен, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Вы наверняка не знаете эту разницу между кроссовером и внедорожником
Ковид вновь ударил по Китаю: падение автопроизводства достигло 75%
Что дает вентиляция тормозных дисков, и есть ли смысл в ее установке?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Great Wall Poer и еще 35 моделей
B
FAW Vita и еще 115 моделей
C Premium
Subaru Impreza WRX и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Челябинск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться