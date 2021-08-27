27 августа 2021, 00:32
Вы не поверите, но на фото новый китайский кроссовер
Автосалон в Чэнду открывается для прессы 27 августа. Автопроизводители готовят яркие премьеры. Одной из самых необычных станет выполненный в ретро-стиле новый концептуальный кроссовер концерна Great Wall под названием Wey V72.
Дарья Климова Фото: Great Wall
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Фото: Great Wall
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Фото: Great Wall
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Фото: Great Wall
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Фото: Great Wall
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Фото: Great Wall
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Фото: Great Wall
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Фото: Great Wall
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Судя по опубликованным тизерам, кроссовер создан не с чистого листа, а представляет собой переосмысленную версию прошлогодних концепт-каров Ora. Сходство особенно заметно при взгляде в профиль. У моделей совпадают двери, крылья и С-стойки. Тем не менее новый Wey V72 выглядит очень стильно и привлекательно.
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