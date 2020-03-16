Вы уже «переобулись» или все же боитесь снега?
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Фото пользователя 110km.ru
Кое-кто из автолюбителей даже вопрос с издевкой «закинул» в Сети: «Кто там уже летнюю резину установил»? Народу понравилось, видимо, актуально, потому и ответов огромное количество. Некоторые из них мы решили довести до вашего сведения.
Смелые и отчаянные
Алексей Саватюхин: «Я уже неделю катаюсь на летней».
Абрам Романович: «В начале марта еще».
Шамситдин Шукуров: «Я сегодня заправил машину, потом заехал на мойку, помыл, потом доехал спокойно на работу. И все на «лете». 2 дня пролетят незаметно. Не нервничать главное».
Элина Максимова: «Я давно «переобулась». День потерпеть без машины - не проблема. А завтра опять тепло»…
Осторожничающие
Ольга Папушкина: «Я – нет. Предупреждали же о заморозках»…
Сергей Гогонин: «Некоторые еще ёлку не убрали, а кто-то на летнюю резину перешёл. И ума хватило сегодня выпереться. Рано еще».
Надежда Воробьёва: «Мы сидим дома теперь. Ждём погоды».
Ирэна Тиви: «У нас и в апреле снег выпадает! Лучше на зимней поездить пока».
Оксана Смирнова: «Летняя резина теряет сцепление при температуре ниже +7, дубеет. Раньше апреля в нашем климате «переобуваться» нет смысла»...
А что скажете вы? Пока еще ездите на зимних или уже перешли на "лето"?
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