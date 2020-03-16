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16 марта 2020, 12:21

Вы уже «переобулись» или все же боитесь снега?

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Фото пользователя 110km.ru
В Санкт-Петербурге сегодня слегка припорошило, словно зима отыгрывается за минувшие бесснежные месяцы, и, как результат, увеличенное с утра количество ДТП. А вот столичный регион на выходных превратился в самую что не есть настоящую зимушку.
Вы уже переобулись или все же боитесь снега

Фото пользователя 110km.ru

Кое-кто из автолюбителей даже вопрос с издевкой «закинул» в Сети: «Кто там уже летнюю резину установил»? Народу понравилось, видимо, актуально, потому и ответов огромное количество. Некоторые из них мы решили довести до вашего сведения.

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А что скажете вы? Пока еще ездите на зимних или уже перешли на "лето"? 

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Вы уже «переобулись» или все же боитесь снега?
Кое-кто из автолюбителей даже вопрос с издевкой «закинул» в Сети: «Кто там уже летнюю резину установил»? Народу понравилось, видимо, актуально, потому и ответов огромное количество. Некоторые из них мы решили довести до вашего сведения.Смелые и отчаянные{{material_129273}} Александр Токарев: «Я вчера зимнюю переобул».Алексей Саватюхин: «Я уже неделю катаюсь на летней».Абрам Романович: «В начале марта еще».Шамситдин Шукуров: «Я сегодня заправил машину, потом заехал на мойку, помыл, потом доехал спокойно на работу. И все на «лете». 2 дня пролетят незаметно. Не нервничать главное».Элина Максимова: «Я давно «переобулась». День потерпеть без машины - не проблема. А завтра опять тепло»…Осторожничающие Ольга Папушкина: «Я – нет. Предупреждали же о заморозках»…Сергей Гогонин: «Некоторые еще ёлку не убрали, а кто-то на летнюю резину перешёл. И ума хватило сегодня выпереться. Рано еще».Надежда Воробьёва: «Мы сидим дома теперь. Ждём погоды».Ирэна Тиви: «У нас и в апреле снег выпадает! Лучше на зимней поездить пока».Оксана Смирнова: «Летняя резина теряет сцепление при температуре ниже +7, дубеет. Раньше апреля в нашем климате «переобуваться» нет смысла»...А что скажете вы? Пока еще ездите на зимних или уже перешли на "лето"? 
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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