17 марта 2018, 08:04

Вы знаете, как отличить легковые сорта масел от грузовых?

Мы знаем. И готовы посредством специалистов поведать об особенностях продуктов, предназначенных для легкового и грузового транспорта. Попутно упомянем характерные случаи, когда не возбраняется использование грузовых масел в легкомоторной группе.
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Вы знаете, как отличить легковые сорта масел от грузовых?

Все дело в составе базовых масел и пакетов присадок. Так, например, грузовые сорта содержат в своём составе на 20% больше присадок, чем их легкомоторные «коллеги». Известно, что повышенное количество дисперсантов в масле приводит к ускоренному износу клапанного механизма легковых моторов.

На лицо схожесть силовых агрегатов, однако в зависимости от категории транспорта, они эксплуатируются, как правило, в разных условиях. Известно, что легковой дизель – это высокофорсированный агрегат сравнительно небольшого объёма, преимущественно с турбонаддувом. Его изюминка - работа в широком диапазоне оборотов.

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В свою очередь, двигатели грузовиков работают в более лёгких условиях: при меньших нагрузках и в более узком диапазоне оборотов. Вот только горючего они расходуют куда как больше. 

Для противодействия окислению грузовые масла имеют достаточно высокое щелочное число. Это невольно приводит к увеличению зольности продукта и негативно влияет на сажевые фильтры и катализаторы, установленные практически на всех современных дизельных легковушках.

Есть еще парочка отличий грузовых масел от легковых. Это более низкая термостабильность и меньшая стойкость к шламообразованию.

И, конечно же, распространённый вопрос: можно ли использовать грузовые масла в легкомоторный группе? Есть ряд случаев, когда это может быть оправдано. Первый – необходимость срочного долива грузового масла в легковой автомобиль. Второй момент - если в легковой машине изначально установлен, простите, грузовой двигатель.

Такое, как вы понимаете, возможно на лёгки автомобилях коммерческого назначения и крупных внедорожниках. Во всех других случаях использование грузовых масел на легковом ТС лучше избежать.

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Вы знаете, как отличить легковые сорта масел от грузовых?
Все дело в составе базовых масел и пакетов присадок. Так, например, грузовые сорта содержат в своём составе на 20% больше присадок, чем их легкомоторные «коллеги». Известно, что повышенное количество дисперсантов в масле приводит к ускоренному износу клапанного механизма легковых моторов.На лицо схожесть силовых агрегатов, однако в зависимости от категории транспорта, они эксплуатируются, как правило, в разных условиях. Известно, что легковой дизель – это высокофорсированный агрегат сравнительно небольшого объёма, преимущественно с турбонаддувом. Его изюминка - работа в широком диапазоне оборотов.{{material_122601}} В свою очередь, двигатели грузовиков работают в более лёгких условиях: при меньших нагрузках и в более узком диапазоне оборотов. Вот только горючего они расходуют куда как больше.  Для противодействия окислению грузовые масла имеют достаточно высокое щелочное число. Это невольно приводит к увеличению зольности продукта и негативно влияет на сажевые фильтры и катализаторы, установленные практически на всех современных дизельных легковушках.Есть еще парочка отличий грузовых масел от легковых. Это более низкая термостабильность и меньшая стойкость к шламообразованию. И, конечно же, распространённый вопрос: можно ли использовать грузовые масла в легкомоторный группе? Есть ряд случаев, когда это может быть оправдано. Первый – необходимость срочного долива грузового масла в легковой автомобиль. Второй момент - если в легковой машине изначально установлен, простите, грузовой двигатель. Такое, как вы понимаете, возможно на лёгки автомобилях коммерческого назначения и крупных внедорожниках. Во всех других случаях использование грузовых масел на легковом ТС лучше избежать.
2018-03-17
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