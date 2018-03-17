Вы знаете, как отличить легковые сорта масел от грузовых?
Все дело в составе базовых масел и пакетов присадок. Так, например, грузовые сорта содержат в своём составе на 20% больше присадок, чем их легкомоторные «коллеги». Известно, что повышенное количество дисперсантов в масле приводит к ускоренному износу клапанного механизма легковых моторов.
На лицо схожесть силовых агрегатов, однако в зависимости от категории транспорта, они эксплуатируются, как правило, в разных условиях. Известно, что легковой дизель – это высокофорсированный агрегат сравнительно небольшого объёма, преимущественно с турбонаддувом. Его изюминка - работа в широком диапазоне оборотов.
Для противодействия окислению грузовые масла имеют достаточно высокое щелочное число. Это невольно приводит к увеличению зольности продукта и негативно влияет на сажевые фильтры и катализаторы, установленные практически на всех современных дизельных легковушках.
Есть еще парочка отличий грузовых масел от легковых. Это более низкая термостабильность и меньшая стойкость к шламообразованию.
И, конечно же, распространённый вопрос: можно ли использовать грузовые масла в легкомоторный группе? Есть ряд случаев, когда это может быть оправдано. Первый – необходимость срочного долива грузового масла в легковой автомобиль. Второй момент - если в легковой машине изначально установлен, простите, грузовой двигатель.
Такое, как вы понимаете, возможно на лёгки автомобилях коммерческого назначения и крупных внедорожниках. Во всех других случаях использование грузовых масел на легковом ТС лучше избежать.
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