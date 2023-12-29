«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
«Вы знаете, прекрасная машина», – нервно усмехнулся депутат, пытаясь справиться с волнением от съемки. – «Хороший достаточно салон. Есть даже мультимедийная какая-то штука, на которой есть и маршруты, и управление мультимедийное, есть порт для USB. Вполне себе удобная, хорошая, нормальная отечественная машина. Поэтому рад такому…». Позже Олег Леонов подчеркнул, что «ездил на всем, от копейки до Range Rover», и с удовольствием будет ездить на Lada Vesta, понимая, что «это НАША машина, которую нам надо развивать».
В комментариях к видео пользователи поддержали депутата, а некоторые не преминули напомнить, что даже на заднем сидении надо пристегиваться ремнем безопасности. Машина Олегу Леонову досталась самая обычная – с механической коробкой передач и без ABS. Он пояснил, что «АБС не всегда хорошо. АБС сохраняет управляемость автомобиля, но увеличивает тормозной путь на большинстве покрытий».
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-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
13.12.2023, 07:59
Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
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