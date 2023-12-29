«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta

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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов одним из первых пересел с иномарки на отечественную Lada Vesta. В своем телеграм-канале он опубликовал короткое видео , в котором поделился первыми впечатлениями от автомобиля: «Вполне себе достойный автомобиль. Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу».

«Вы знаете, прекрасная машина», – нервно усмехнулся депутат, пытаясь справиться с волнением от съемки. – «Хороший достаточно салон. Есть даже мультимедийная какая-то штука, на которой есть и маршруты, и управление мультимедийное, есть порт для USB. Вполне себе удобная, хорошая, нормальная отечественная машина. Поэтому рад такому…». Позже Олег Леонов подчеркнул, что «ездил на всем, от копейки до Range Rover», и с удовольствием будет ездить на Lada Vesta, понимая, что «это НАША машина, которую нам надо развивать».

В комментариях к видео пользователи поддержали депутата, а некоторые не преминули напомнить, что даже на заднем сидении надо пристегиваться ремнем безопасности. Машина Олегу Леонову досталась самая обычная – с механической коробкой передач и без ABS. Он пояснил, что «АБС не всегда хорошо. АБС сохраняет управляемость автомобиля, но увеличивает тормозной путь на большинстве покрытий».

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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