Выбираем гараж: на что обратить внимание

Габариты

Стандартный размер гаража — 6×3×2 м. Но в первую очередь следует отталкиваться от габаритов вашего автомобиля. Если машина помещается впритык, пользоваться гаражом будет неудобно. Необходимо предусмотреть комфортный запас: по 1 м спереди и сзади, а по бокам — 1,5–2 м. И это при условии, что гараж нужен только для хранения автомобиля, а не для обслуживания. Если вы собираетесь заниматься ремонтом, смело добавляйте ещё по 1,5 м с каждой стороны. Такие габариты позволят разместить всё необходимое оборудование и инструменты, сохранив нормальный проход вокруг машины.

Материал

Металлические гаражи пользуются спросом благодаря невысокой цене. Но, как это обычно и бывает, у самого бюджетного варианта больше всего недостатков. В металлических гаражах некомфортно находиться в любую пору года: зимой они моментально остывают, а летом так же быстро перегреваются. Для них характерна высокая влажность, которая ускоряет коррозию автомобиля. А ещё их любят угонщики за простоту взлома.

Кое-где ещё можно встретить такую экзотику, как деревянные гаражи. Но от подобных покупок лучше воздержаться из соображений пожаробезопасности.

Оптимальный вариант — строение из кирпича или бетона. Такие гаражи практичны, удобны и долговечны. Кирпич лучше держит тепло (и поэтому стоит дороже), но в обоих случаях необходима дополнительная термоизоляция.

Впрочем, ни один гараж не гарантирует стопроцентную защиту от злоумышленников и не избавляет от необходимости страхования авто. Сейчас оформить страховой полис можно даже без визита в офис страховщика на сайте компании. Для этого нужно предварительно рассчитать на каком-нибудь точном сервисе, например, Совкомбанка, стоимость страхования по каско на онлайн-калькуляторе, а затем оплатить услугу банковской картой. Вы получите на e-mail электронный вариант страхового полиса, который обладает такой же силой, как и бумажный документ.

Отопление и вентиляция

Кроме термоизоляции, в гараже хорошо иметь ещё и отопление. Оно пригодится не только для ремонта автомобиля в холодный период. Благодаря отоплению, в сильный мороз можно спасти автомобиль от разрядки аккумулятора, загустения масла и других неприятностей.

Экономичный и вместе с тем эффективный вариант отопления — на твёрдом топливе: дровах, торфе, угле. Здорово, если в купленном вами гараже будет установлена печь-буржуйка с выведенным наружу дымоходом. И совсем замечательно получить вместе с гаражом пиролизный или пеллетный котёл. Оба могут похвастать отличным КПД: более 90% в сравнении с 60–80% у буржуйки.

Не менее важна хорошая вентиляция, которая помогает поддерживать в гараже оптимальную влажность. Как минимум, должно быть организовано естественное вентилирование, то есть приток свежего воздуха даже при закрытых воротах. Желательно иметь систему принудительной вентиляции, которая включается в сложных условиях, — например, при высокой влажности или сильной загазованности.

Чтобы убедиться, что вентиляция в гараже организована грамотно, внимательно осмотрите его внутри. На поверхностях не должно быть конденсата, влажных пятен, грибка и плесени. Ржавый металл и прогнившая древесина также являются признаками сырости.

Для проверки вентиляции лучше всего покупать гараж весной или осенью. В периоды, когда тает снег или идут частые дожди, видны протечки крыши и затопление из-за высокого уровня грунтовых вод.

Смотровая яма и её особенности

Эта опция нужна не всем, но если вы планируете ей пользоваться, то обратите внимание на ряд нюансов:

● оптимальная глубина — ваш рост плюс 15 см (худший вариант — слишком мелкая яма, в которой придётся работать в полусогнутом положении);

● пол из тротуарной плитки или бетона;

● спуск по ступеням, а не приставной лестнице;

● наличие ограничивающих бортиков, которые помешают заехать в яму колесом;

● если яма кирпичная — обязательно покрытие бетоном против испарений влаги.

Нюансы переоформления

Правила сделки при покупке гаража такие же, как и в случае с любой другой недвижимостью. Необходимо составить договор купли-продажи и акт приёма-передачи, а затем подать документы на регистрацию права собственности за новым владельцем в МФЦ. Без подачи в МФЦ можно обойтись, если подготовить договор купли-продажи у нотариуса. Такой вариант удобен ещё и тем, что нотариус проверит наличие у продавца всех необходимых документов. Их пакет отличается в зависимости от того, является гараж отдельно стоящим или входит в гаражно-строительный кооператив.

Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на переоформлении, приобретая недвижимость по каким-либо «упрощённым» схемам. Например, при покупке гаража в ГСК владелец может попытаться просто переоформить на вас членскую книжку. Однако этот документ даёт только право пользования, но не право собственности. Будьте бдительны и действуйте по закону, и тогда покупка принесёт вам только положительные эмоции.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах