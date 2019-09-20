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20 сентября 2019, 21:47

Выбираем щётки стеклоочистителей: когда менять и что купить?

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Фото: Цены и отзывы.рф
Осенью самое время задуматься о смене «дворников». Щетки стеклоочистителей — важный элемент безопасной эксплуатации автомобиля, ведь они напрямую отвечают за видимость на дорогах.
Выбираем щётки стеклоочистителей когда менять и что купить

Фото: obovsyom.ru

Когда менять щетки стеклоочистителей?

Водителю важно помнить, что «дворники» — это расходники. Следить за их состоянием нужно регулярно. При ежедневной эксплуатации машины щетки могут прослужить не более пары дождливых сезонов.

Уловить момент, когда пришла пора менять щетки стеклоочистителей довольно просто: они перестают качественно выполнять свою функцию — очищать стекло от загрязнений. «Дворники» начинают оставлять разводы на лобовом стекле, царапать его. В результате водитель сталкивается с недостаточной видимостью, а встречные автомобили из-за разводов на стекле «слепят».

Какие щетки стеклоочистителей бывают?

Основу рынка щеток стеклоочистителей составляют каркасные и бескаркасные щетки. Первый тип конструкции отличает металлический или пластиковый каркас. Стекло чистит закрепленная на двух металлических направляющих полимерная щетка. Здесь важно обратить внимание на расстояния между местами крепления каркаса и резинового лезвия. В идеале все точки крепления должны быть расположены на небольшом и одинаковом расстоянии друг от друга. Чем больше точек крепления, тем плотнее будут прилегать дворники к стеклу и, тем самым, лучше очищать поверхность.

Выбираем щётки стеклоочистителей когда менять и что купить

Фото:avtosteklo52.ru

Выбираем щётки стеклоочистителей когда менять и что купить

Фото: zr.ru

Выбираем щётки стеклоочистителей когда менять и что купить
Выбираем щётки стеклоочистителей когда менять и что купить
Бескаркасные «дворники» имеют две металлические направляющие, которые держат чистящий элемент. Вместо каркаса — пластиковый корпус. Главное преимущество таких щеток — плотное соприкосновение с поверхностью лобового стекла. Кроме того, такие «дворники» не примерзают в период заморозков, поскольку у них отсутствуют боковые шарниры. Из-за очевидных плюсов стоимость бескаркасных щеток выше, чем каркасных.

Меньшей популярностью пользуются гибридные щетки. Они имеют каркас с коромыслами, который обеспечивает хорошее прилегание чистящей полосы к стеклу, а также развитый пластиковый кожух, который закрывает каркас. Иными словами, такой тип «дворников» вобрал в себя все лучшее от бескаркасных и каркасных щеток, однако из-за высокой стоимости их покупают не так уж часто. Однако для стекол с большой кривизной поверхности они станут лучшим выбором.

Что касается брендов, то по итогам прошлого года лучшими производителями щеток стеклоочистителей признали Denso, Valeo и Bosch. Каждая марка имеет модели для всех трех основных типов «дворников». Также хорошо себя зарекомендовали бренды Trico и Heyner.

Как выбрать щетки стеклоочистителей?

Отправляясь в магазин за новыми «дворниками», нужно усвоить простую истину: скупой платит дважды. Это не тот расходник, на котором стоит экономить. Поэтому учитывайте репутацию производителя щеток, изучите рейтинги и отзывы автовладельцев. Также выясните, какой размер и тип крепления рекомендованы для вашей модели автомобиля. Помните, что слишком длинные щетки могут плохо прилегать к поверхности. Дополнительно можно обратить внимание на наличие датчика износа и спойлера.

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У качественных щеток стеклоочистителей должны быть однородный цвет и фактура ленты, плоские края, не допускается присутствие повреждений на резине. На каркасных моделях при изгибании каркаса не должно быть заеданий движения ленты в зажимах.

Наконец, в составе резины, которой покрыта щетка, должны быть специальные компоненты, которые защищают поверхность от примерзания и обеспечивают высокие грязеотталкивающие свойства.

Как поменять щетки стеклоочистителей?

Процедура замены щеток довольно простая, с ней справится любой автомобилист. В интернете есть множество обучающих роликов. Важно соблюдать инструкцию и не перепутать левую щетку с правой, поскольку они имеют разную длину. Освободив «дворники» от старых щеток, приступи непосредственно к замене.

- Надавите подвижную защелку на новой щетке, чтобы она встала в перпендикулярное положение.
- Приложите новую щетку к рычагу параллельно. Положение должно позволять провести крючок рычага через отверстие в щетке.
- Проведите крючок рычага через отверстие в щетке.
- Потяните щетку вверх до щелчка. Опустите щетку на лобовое стекло.
- Повторите процедуру с другой щеткой.
- После установки проверьте работу «дворников».


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Выбираем щётки стеклоочистителей: когда менять и что купить?
Когда менять щетки стеклоочистителей?Водителю важно помнить, что «дворники» — это расходники. Следить за их состоянием нужно регулярно. При ежедневной эксплуатации машины щетки могут прослужить не более пары дождливых сезонов. Уловить момент, когда пришла пора менять щетки стеклоочистителей довольно просто: они перестают качественно выполнять свою функцию — очищать стекло от загрязнений. «Дворники» начинают оставлять разводы на лобовом стекле, царапать его. В результате водитель сталкивается с недостаточной видимостью, а встречные автомобили из-за разводов на стекле «слепят».Какие щетки стеклоочистителей бывают?Основу рынка щеток стеклоочистителей составляют каркасные и бескаркасные щетки. Первый тип конструкции отличает металлический или пластиковый каркас. Стекло чистит закрепленная на двух металлических направляющих полимерная щетка. Здесь важно обратить внимание на расстояния между местами крепления каркаса и резинового лезвия. В идеале все точки крепления должны быть расположены на небольшом и одинаковом расстоянии друг от друга. Чем больше точек крепления, тем плотнее будут прилегать дворники к стеклу и, тем самым, лучше очищать поверхность.{{gallery_1701}} Бескаркасные «дворники» имеют две металлические направляющие, которые держат чистящий элемент. Вместо каркаса — пластиковый корпус. Главное преимущество таких щеток — плотное соприкосновение с поверхностью лобового стекла. Кроме того, такие «дворники» не примерзают в период заморозков, поскольку у них отсутствуют боковые шарниры. Из-за очевидных плюсов стоимость бескаркасных щеток выше, чем каркасных.Меньшей популярностью пользуются гибридные щетки. Они имеют каркас с коромыслами, который обеспечивает хорошее прилегание чистящей полосы к стеклу, а также развитый пластиковый кожух, который закрывает каркас. Иными словами, такой тип «дворников» вобрал в себя все лучшее от бескаркасных и каркасных щеток, однако из-за высокой стоимости их покупают не так уж часто. Однако для стекол с большой кривизной поверхности они станут лучшим выбором. Что касается брендов, то по итогам прошлого года лучшими производителями щеток стеклоочистителей признали Denso, Valeo и Bosch. Каждая марка имеет модели для всех трех основных типов «дворников». Также хорошо себя зарекомендовали бренды Trico и Heyner.Как выбрать щетки стеклоочистителей?Отправляясь в магазин за новыми «дворниками», нужно усвоить простую истину: скупой платит дважды. Это не тот расходник, на котором стоит экономить. Поэтому учитывайте репутацию производителя щеток, изучите рейтинги и отзывы автовладельцев. Также выясните, какой размер и тип крепления рекомендованы для вашей модели автомобиля. Помните, что слишком длинные щетки могут плохо прилегать к поверхности. Дополнительно можно обратить внимание на наличие датчика износа и спойлера.{{material_127310}} У качественных щеток стеклоочистителей должны быть однородный цвет и фактура ленты, плоские края, не допускается присутствие повреждений на резине. На каркасных моделях при изгибании каркаса не должно быть заеданий движения ленты в зажимах.Наконец, в составе резины, которой покрыта щетка, должны быть специальные компоненты, которые защищают поверхность от примерзания и обеспечивают высокие грязеотталкивающие свойства.Как поменять щетки стеклоочистителей?Процедура замены щеток довольно простая, с ней справится любой автомобилист. В интернете есть множество обучающих роликов. Важно соблюдать инструкцию и не перепутать левую щетку с правой, поскольку они имеют разную длину. Освободив «дворники» от старых щеток, приступи непосредственно к замене. - Надавите подвижную защелку на новой щетке, чтобы она встала в перпендикулярное положение.- Приложите новую щетку к рычагу параллельно. Положение должно позволять провести крючок рычага через отверстие в щетке. - Проведите крючок рычага через отверстие в щетке.- Потяните щетку вверх до щелчка. Опустите щетку на лобовое стекло.- Повторите процедуру с другой щеткой.- После установки проверьте работу «дворников».
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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