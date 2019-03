Выбираем шины на лето: новинки сезона

Какие новинки на рынкеК летнему сезону 2019 Michelin вывел в продажу дорожную шину для мощных вседорожников. Как говорит производитель, модель под названием Pilot Sport 4 SUV отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Новая резиновая смесь обеспечивает максимальный уровень сцепления на мокром покрытии. Ассиметричный рисунок протектора позволяет добиться уверенного сцепления на сухом покрытии. Двойной каркас сказывается на прочности шины и управляемости. {{gallery_795}} Pirelli представляет в этом году New P Zero для спортивных автомобилей и седанов класса люкс. Со слов производителя, модель является самой надежной с точки зрения контроля мощности современных суперкаров. Это стало возможным благодаря новым резиновым смесям подпротекторных слоев, для улучшения управляемости и снижения сопротивления качению, полимерам с передовыми механическими качествами для оптимизации характеристик шин на мокром и сухом покрытиях, и рисунку протектора с более глубокими продольными канавками для лучшего отвода воды из пятна контакта.Также производитель предлагает всесезонную модель Scorpion Verde All Season, изготовленную по технологии Green Performance для кроссоверов и внедорожников. Благодаря поперечной устойчивости и сцеплению на мокрой и слегка заснеженной дороге ходовые характеристики поддерживаются в любое время года. На боковине шин нанесена маркировка M+S. У Bridgestone доступны покрышки для внедорожников и кроссоверов премиум-класса Alenza 001. Высокие характеристики на влажной дороге обеспечиваются за счет закругленных кромок и увеличенного контактного давления центральной беговой дорожки. Зона контакта между силикой и полимером существенно увеличена, что продлевает срок службы.{{material_124989}} На что обратить внимание при выборе летней резиныПри выборе резины в первую очередь необходимо отталкиваться от типа кузова автомобиля. Немаловажным фактором является климат в месте эксплуатации автомобиля и стиль вождения. По словам Павла Шпилева, специалиста департамента послепродажного обслуживания «АвтоСпецЦентр Skoda Внуково», начинать подбор стоит со следующих параметров: индекс износа резины (TRADEWERE – чем выше цифра, тем выше стойкость к износу), коэффициент температуры (TEMPERATURE) и индекс нагрузки (показывает максимально допустимую нагрузку на одно колесо).Следующим этапом определяется местность и дорожное покрытие, на котором чаще всего эксплуатируется автомобиль для выбора рисунка протектора. Классический (симметричный, или не направленный) – подходит для эксплуатации в городе и на трассе. Направленный симметричный отлично подходит для эксплуатации машины во влажную погоду. Ассиметричный обеспечивает комфорт вождения в любую погоду. Далее необходимо выяснить, какой индекс скорости подходит под стиль вождения, от этого будет зависеть, в том числе, и размерность резины. Для езды на высоких скоростях подойдут шины с индексами V и W. Эксплуатация в условиях города – T и S. Если же автомобиль относиться к сегменту SUV или Minivan, проверяется наличие маркировок C или LT. {{gallery_82}} Определить качество шины «на глаз» достаточно трудно. Не будучи профессиональным шинником, это практически невозможно. Тем не менее, есть некоторые простые советы, которые хоть немного застрахуют от покупки некачественного продукта.Внимательно осмотрите выбранные шины на предмет наличия трещин по протекторной части, по боковой части и в каналах протектора. Неоднородность цвета шины (переходы от черного к ржаво-желтому или светло-серому и тп.), повреждения внутренней части шины (гермослой) и механические повреждения области «борта» служат тревожным звонком – такую шину покупать не стоит.Как говорят специалисты Pirelli, сложный момент возникает с геометрией шины. В некоторых случаях покрышка может выглядеть «помятой», это еще ничего не значит, ведь при накачке шина выпрямится и вернет свою первозданную форму, но вместе с тем некоторые шины от неправильного хранения могут иметь значительные деформации, которые приведут к потере качества и технических характеристик шины. Такие дефекты выявить при покупке практически невозможно, поэтому следите при монтаже шин на обод за показателями дисбаланса шины, чем больше грузиков, тем хуже, но не бойтесь ни в коем случае в целом установки грузиков, это нормальный процесс балансировки шины. Как часто обновлять комплект резиныСамый простой способ для определения необходимости замены резины – обратиться к правилам ПДД, где указана минимально допустимая остаточная высота рисунка протектора (отличается в зависимости от типа транспортного средства). Как правило, износ резины, при котором требуется замена, достигается к пробегу 50 – 70 тыс. км и зависит от стиля вождения и состояния элементов подвески автомобиля.Необходимо делать периодический визуальный осмотр всех колес для определения уровня износа. Согласно техническому регламенту, минимальная глубина протектора летних шин не должна быть ниже 1,6 мм. Для определения истирания протектора до минимально допустимой глубины шинные компании размещают «индикаторы износа протектора» в пространстве каналов.{{material_123440}}Можно ли покупать б/у резинуПроизводители покрышек категорически против покупки подержанной резины, поскольку это крайне небезопасно. Потребитель не может знать, что с каркасом или внутренней структурой шины. Также нет гарантий, что шина хранилась по правилам. Неправильное хранение может повлечь за собой изменение структуры резиновой смеси.Такие скрытые дефекты могут привести к разрыву шины во время движения автомобиля или в значительной степени ухудшить эксплуатационные характеристики, влияющие на торможение, поперечную устойчивость.Прибегать к покупке б/у резины имеет смысл только в самых крайних случаях, когда нет возможности купить новые покрышки. Благо сегодня на рынке существует масса доступных моделей. Многие дефекты невозможно определить визуально, если производился ремонт, непонятно, был ли он выполнен по технологии. При этом подобрать комплект б/у шин, безусловно, можно, но сделать это проблематично.

