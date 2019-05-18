18 мая 2019, 16:18

Выбираем скорость - на дорогах стали появляться лоси

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На сайте Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга появилась информация с предупреждением водителей о начале сезона повышенной активности лосей и призывом быть предельно внимательными на дороге.
Выбираем скорость на дорогах стали появляться лоси

И в Купчино, и в Мурино

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«В мае-начале июня лосихи производят на свет новое потомство, а своих подросших годовалых лосят от себя отгоняют. Лосята, в свою очередь, начинают достаточно хаотично перемещаться в пределах их среды обитания – различные лесонасаждения, в том числе пересекаемые автодорогами. В это время повышается вероятность выхода лосей на автотрассы, а соответственно, возникает угроза ДТП. Поздний вечер, ночные и ранние утренние часы – время, которое и так связано с условиями недостаточной видимости, является наиболее опасным с точки зрения выхода диких животных на проезжую часть. Внезапная встреча с лосем на автомобильной дороге является смертельно опасной», - говорится в комитетском релизе.

Миграция молодых лосей продлится предположительно до конца июня. По данным государственного охотничьего реестра в настоящее время в Ленинградской области обитает порядка 20 тыс. сохатых, их популяция из года в год увеличивается. Ежегодно регистрируется  более 50 заходов лосей в лесонасаждения Санкт-Петербурга.

К примеру, животные зачастили в Купчино и его окраины. Так, в июне 2018-го компания лосят посетила Южную ТЭЦ, в сентябре того же года лося видели в Обуховской промзоне, в мае 2016 года стадо лосей было замечено на КАД в районе Шушар. Не брезгают копытные и северными районами.

Со слов очевидцев, в прошлом году лось гулял по Муринскому ручью, рядом с ул. Руставели. А те рогатые, что на фото, пришли в гости к жителям Мурино. Снимок ниже опубликован вчера в одной из социальных групп города. Авто акцентирует внимание на том, что это две лосихи. Подписчики же охотно комментируют фотографию. Александр Мурашов: «В былые времена это была их, лосей, территория». Olga Vyrhinskay: «В Мурино и раньше не было деревьев, насколько знаю, это были с\х поля. Идут к людям, в надежде, что накормят». Марина Волкова: «Итоги того, как человек сохраняет природу. Лосям жить уже негде, вырублено все».

Звони в службу 112

Трудно поспорить с комментариями горожан, но факт остается фактом – на городских улицах, где подчас царит оживленное движение, совсем того не ожидая, можно столкнуться с крупным животным.  А как вести себя в подобных ситуациях мы не знаем. 

Сотрудники Комитета по природопользованию дают свои рекомендации: «Если Вы заметили лося, то необходимо снизить скорость вплоть до остановки и на низкой скорости покинуть данное место. Ни в коем случае не приближаться к животному и не привлекать каким-либо образом к себе внимание лося, чтобы не вызвать его агрессивного поведения. Даже если Вам показалось, что лоси требуют «помощи», не стоит предпринимать никаких действий, кроме возможного сообщения об обнаружении животных в бедственном положении по телефону экстренных служб 112».

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Анализируя публикации коллег из ряда региональных СМИ, мы пришли к выводу, что в последнее время в населенные ...
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Нас призывают помнить, что «изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение. За сбитое дикое животное виновнику надлежит возместить ущерб, сумма которого выплачивается страховыми компаниями по полису ОСАГО».

Если ДТП с участием лося все имело место быть, следует сообщить об этом в полицию по номеру «102» или «112» и действовать в соответствии с ПДД. Оставление водителем в нарушение Правил места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Не можешь затормозить – дави?

Директор таллиннской автошколы Autokool Drive Алина Эхин в одном из телевизионных интервью дала свое видение на ситуацию: «За городом животные, как правило, наиболее активны в сумеречное время и выбегают на дорогу в самый последний момент, на расстоянии не более 25 метров, поэтому из-за высокой скорости водитель уже не успевает ничего сделать. Если лось находится на расстоянии 75 метров, то первым делом нужно затормозить, но постараться сделать это плавно, потому что даже на сухой летней дороге машина очень легко может пойти в занос».

«Если небольшое животное резко выбежало на дорогу на городской улице, и нет возможности затормозить, его нужно сбивать, - утверждает г-жа Эхин, - поскольку зачастую объехать его невозможно из-за плотного потока участников движения, припаркованных автомобилей и пешеходов. В том случае, если животное стоит посередине дороги, то лучше всего его объезжать по встречной полосе, если она свободна, потому как при объезде справа по обочине машину может занести, так как на проезжей части и на обочине может быть разное покрытие».

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Выбираем скорость - на дорогах стали появляться лоси
И в Купчино, и в Мурино {{material_124575}} «В мае-начале июня лосихи производят на свет новое потомство, а своих подросших годовалых лосят от себя отгоняют. Лосята, в свою очередь, начинают достаточно хаотично перемещаться в пределах их среды обитания – различные лесонасаждения, в том числе пересекаемые автодорогами. В это время повышается вероятность выхода лосей на автотрассы, а соответственно, возникает угроза ДТП. Поздний вечер, ночные и ранние утренние часы – время, которое и так связано с условиями недостаточной видимости, является наиболее опасным с точки зрения выхода диких животных на проезжую часть. Внезапная встреча с лосем на автомобильной дороге является смертельно опасной», - говорится в комитетском релизе.Миграция молодых лосей продлится предположительно до конца июня. По данным государственного охотничьего реестра в настоящее время в Ленинградской области обитает порядка 20 тыс. сохатых, их популяция из года в год увеличивается. Ежегодно регистрируется  более 50 заходов лосей в лесонасаждения Санкт-Петербурга. К примеру, животные зачастили в Купчино и его окраины. Так, в июне 2018-го компания лосят посетила Южную ТЭЦ, в сентябре того же года лося видели в Обуховской промзоне, в мае 2016 года стадо лосей было замечено на КАД в районе Шушар. Не брезгают копытные и северными районами.Со слов очевидцев, в прошлом году лось гулял по Муринскому ручью, рядом с ул. Руставели. А те рогатые, что на фото, пришли в гости к жителям Мурино. Снимок ниже опубликован вчера в одной из социальных групп города. Авто акцентирует внимание на том, что это две лосихи. Подписчики же охотно комментируют фотографию. Александр Мурашов: «В былые времена это была их, лосей, территория». Olga Vyrhinskay: «В Мурино и раньше не было деревьев, насколько знаю, это были с\х поля. Идут к людям, в надежде, что накормят». Марина Волкова: «Итоги того, как человек сохраняет природу. Лосям жить уже негде, вырублено все». Звони в службу 112 Трудно поспорить с комментариями горожан, но факт остается фактом – на городских улицах, где подчас царит оживленное движение, совсем того не ожидая, можно столкнуться с крупным животным.  А как вести себя в подобных ситуациях мы не знаем.  Сотрудники Комитета по природопользованию дают свои рекомендации: «Если Вы заметили лося, то необходимо снизить скорость вплоть до остановки и на низкой скорости покинуть данное место. Ни в коем случае не приближаться к животному и не привлекать каким-либо образом к себе внимание лося, чтобы не вызвать его агрессивного поведения. Даже если Вам показалось, что лоси требуют «помощи», не стоит предпринимать никаких действий, кроме возможного сообщения об обнаружении животных в бедственном положении по телефону экстренных служб 112». {{material_119535}} Нас призывают помнить, что «изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение. За сбитое дикое животное виновнику надлежит возместить ущерб, сумма которого выплачивается страховыми компаниями по полису ОСАГО».Если ДТП с участием лося все имело место быть, следует сообщить об этом в полицию по номеру «102» или «112» и действовать в соответствии с ПДД. Оставление водителем в нарушение Правил места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.Не можешь затормозить – дави?Директор таллиннской автошколы Autokool Drive Алина Эхин в одном из телевизионных интервью дала свое видение на ситуацию: «За городом животные, как правило, наиболее активны в сумеречное время и выбегают на дорогу в самый последний момент, на расстоянии не более 25 метров, поэтому из-за высокой скорости водитель уже не успевает ничего сделать. Если лось находится на расстоянии 75 метров, то первым делом нужно затормозить, но постараться сделать это плавно, потому что даже на сухой летней дороге машина очень легко может пойти в занос».«Если небольшое животное резко выбежало на дорогу на городской улице, и нет возможности затормозить, его нужно сбивать, - утверждает г-жа Эхин, - поскольку зачастую объехать его невозможно из-за плотного потока участников движения, припаркованных автомобилей и пешеходов. В том случае, если животное стоит посередине дороги, то лучше всего его объезжать по встречной полосе, если она свободна, потому как при объезде справа по обочине машину может занести, так как на проезжей части и на обочине может быть разное покрытие».
2019-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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