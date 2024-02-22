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5 необычных и суровых машин, которые помогут пережить апокалипсис. Их можно купить прямо сейчас

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22 февраля 2024, 15:29

Выбитые зубы пассажирки катера оценили в 1 млн рублей. Пришлось платить капитану

Инцидент произошел еще осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. Прогулочный катер врезался в опору Гренадерского моста. На борту было четверо пассажиров. Одна из дам потеряла в аварии зубы. Компенсацию ущерба она получила спустя 2,5 года.
Фото: пресс-служба ФССП

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В сентябре 2021 года компания из двух женщин и двух мужчин каталась всю ночь на катере по рекам Санкт-Петербурга. На рассвете капитан не справился с управлением и врезался в опору моста. Экспертиза показала, что он был пьян. От удара люди вылетели за борт. Из воды их доставали сотрудники МЧС. Одна из женщин лишилась нескольких зубов и вынуждена была обращаться к протезисту, пишет Петербург2.

Суд удовлетворил иск о компенсации ущерба и обязал капитана катера выплатить пострадавшей 1 млн рублей. Но мужчина платить не торопился. ФССП возбудила исполнительное производство. В отношении его транспортного средства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. В итоге деньги взыскали с его счетов в принудительном порядке и перевели петербурженке.

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