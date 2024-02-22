Выбитые зубы пассажирки катера оценили в 1 млн рублей. Пришлось платить капитану

22.02.2024, 09:09

КамАЗ в три раза увеличит количество беспилотных грузовиков на трассе М-11 между Москвой и Петербургом. Новые машины появятся в течение полугода

Минтранс ввел бесплатный проезд по автомагистрали М-11 «Нева» для беспилотных автомобилей. Вслед за этим КамАЗ объявил, что намерен к сентябрю втрое увеличить автопарк своих автономных грузовиков.Читать далее