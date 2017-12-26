26 декабря 2017, 17:25

Выборгский виадук откроют для движения в феврале

Рабочее движение транспорта по путепроводу, расположенному на третьем километре железнодорожного перегона «Выборг —Таммисуо», будет открыто в феврале 2018 года.
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Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, для региона этот путепровод – один из знаковых объектов дорожной инфраструктуры, открытия которого ждут местные жители и автомобилисты. Основной массив работ практически завершен, осталось выполнить благоустройство и подключить наружное освещение.

При строительстве виадука впервые за последние несколько десятилетий в регионе были произведены взрывы горных пород, обусловленные геологической спецификой Карельского перешейка. Эта позволило фактически прорубить дорогу в скале.

Учитывая близость объекта к жилому массиву, для комфорта жителей по периметру подъездных путей монтируются шумозащитные экраны.  Сейчас на объекте ведутся работы по устройству разворотного кольца на пересечении Смирновского и Светогорского шоссе.

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Выборгский виадук откроют для движения в феврале
Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, для региона этот путепровод – один из знаковых объектов дорожной инфраструктуры, открытия которого ждут местные жители и автомобилисты. Основной массив работ практически завершен, осталось выполнить благоустройство и подключить наружное освещение. При строительстве виадука впервые за последние несколько десятилетий в регионе были произведены взрывы горных пород, обусловленные геологической спецификой Карельского перешейка. Эта позволило фактически прорубить дорогу в скале.Учитывая близость объекта к жилому массиву, для комфорта жителей по периметру подъездных путей монтируются шумозащитные экраны.  Сейчас на объекте ведутся работы по устройству разворотного кольца на пересечении Смирновского и Светогорского шоссе.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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