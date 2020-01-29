29 января 2020, 13:15
Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще
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Фото: Nissan
Российский офис Nissan запускает новый онлайн-сервис. Теперь на официальном сайте марки в разделе «Автомобили в наличии» клиенты смогут получить точную и полную информацию об автомобилях Nissan на складах официальных дилерских центров.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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Цена автомобиля рассчитывается автоматически с учетом скидок по акциям и специальным предложениям. Если клиенты планируют сдать старый автомобиль в трейд-ин, они смогут тут же оценить его стоимость и узнать размер скидки. Достаточно заполнить короткую анкету о марке, модели и пробеге машины. Система рассчитает ее ориентировочную цену на основе данных популярной онлайн-площадки по продаже автомобилей – Авто.ру.
В феврале компания Nissan планирует предложить клиентам возможность внести онлайн предоплату за понравившийся автомобиль и таким образом заранее зарезервировать его у дилера. На первом этапе нововведение будет доступно только у 26 дилеров, которые уже работали с онлайн платежами. До конца года к системе подключат все дилерские центры Nissan в России.
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