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29 января 2020, 13:15

Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще

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Фото: Nissan
Российский офис Nissan запускает новый онлайн-сервис. Теперь на официальном сайте марки в разделе «Автомобили в наличии» клиенты смогут получить точную и полную информацию об автомобилях Nissan на складах официальных дилерских центров.
Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще

Фото: Nissan

Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще

Фото: Nissan

Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще

Фото: Nissan

Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще

Фото: Nissan

Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще
Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще
Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще
Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще
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Новый онлайн-сервис Nissan «Автомобили в наличии» содержит полные данные по новым автомобилям, имеющимся во всех 126 дилерских центрах марки в России. Каталог оперативно обновляется при каждом изменении на складах дилеров. Клиенты смогут подобрать автомобиль в интересующей комплектации, оставить заявку на покупку или записаться на тест-драйв выбранной модели в дилерском центре, в котором она есть в наличии. 

Цена автомобиля рассчитывается автоматически с учетом скидок по акциям и специальным предложениям. Если клиенты планируют сдать старый автомобиль в трейд-ин, они смогут тут же оценить его стоимость и узнать размер скидки. Достаточно заполнить короткую анкету о марке, модели и пробеге машины. Система рассчитает ее ориентировочную цену на основе данных популярной онлайн-площадки по продаже автомобилей – Авто.ру.

В феврале компания Nissan планирует предложить клиентам возможность внести онлайн предоплату за понравившийся автомобиль и таким образом заранее зарезервировать его у дилера. На первом этапе нововведение будет доступно только у 26 дилеров, которые уже работали с онлайн платежами. До конца года к системе подключат все дилерские центры Nissan в России.

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Выбрать свой автомобиль Nissan станет проще
{{material_128768}}Новый онлайн-сервис Nissan «Автомобили в наличии» содержит полные данные по новым автомобилям, имеющимся во всех 126 дилерских центрах марки в России. Каталог оперативно обновляется при каждом изменении на складах дилеров. Клиенты смогут подобрать автомобиль в интересующей комплектации, оставить заявку на покупку или записаться на тест-драйв выбранной модели в дилерском центре, в котором она есть в наличии. Цена автомобиля рассчитывается автоматически с учетом скидок по акциям и специальным предложениям. Если клиенты планируют сдать старый автомобиль в трейд-ин, они смогут тут же оценить его стоимость и узнать размер скидки. Достаточно заполнить короткую анкету о марке, модели и пробеге машины. Система рассчитает ее ориентировочную цену на основе данных популярной онлайн-площадки по продаже автомобилей – Авто.ру.В феврале компания Nissan планирует предложить клиентам возможность внести онлайн предоплату за понравившийся автомобиль и таким образом заранее зарезервировать его у дилера. На первом этапе нововведение будет доступно только у 26 дилеров, которые уже работали с онлайн платежами. До конца года к системе подключат все дилерские центры Nissan в России.
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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