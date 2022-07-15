Выбросить мусор из автомобиля станет накладно. Штраф – до 200 тыс. рублей

Как сообщает РИА Новости, закон устанавливает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления. За это предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч.

Если нарушение повторное, то штраф может быть удвоен плюс конфискация транспортного средства, являющегося орудием правонарушения.

За нежелание жить и ездить в чистоте с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин ответственность усилена – граждане могут получить штраф от 40 до 50 тыс. рублей, должностные лица - от 60 до 80 тыс. рублей, юрлица - от 100 до 120 тыс. рублей.

Ну и, совсем тяжко придется пойманных за повторное совершение правонарушения – здесь уже цифры очень серьезные: штраф для граждан - от 60 до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 100 тыс. рублей с конфискацией грузовых ТС или без таковой, для юрлиц - от 150 до 200 тыс. рублей с конфискацией грузовых ТС или без таковой.

Может, хоть так нас приучат к элементарному порядку?

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