Выбросить мусор из автомобиля станет накладно. Штраф – до 200 тыс. рублей
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Как сообщает РИА Новости, закон устанавливает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления. За это предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч.
Если нарушение повторное, то штраф может быть удвоен плюс конфискация транспортного средства, являющегося орудием правонарушения.
За нежелание жить и ездить в чистоте с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин ответственность усилена – граждане могут получить штраф от 40 до 50 тыс. рублей, должностные лица - от 60 до 80 тыс. рублей, юрлица - от 100 до 120 тыс. рублей.
Ну и, совсем тяжко придется пойманных за повторное совершение правонарушения – здесь уже цифры очень серьезные: штраф для граждан - от 60 до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 100 тыс. рублей с конфискацией грузовых ТС или без таковой, для юрлиц - от 150 до 200 тыс. рублей с конфискацией грузовых ТС или без таковой.
Может, хоть так нас приучат к элементарному порядку?
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Пресс-служба Госкомпании «Автодор», напоминает, что продолжается голосование за выбор названия для строящейся федеральной автомагистрали М-12, которая соединит Москву и Казань.Читать далее
-
09.07.2022, 07:27
Три крупных 100-тонных блока накрыли собой Московское шоссе
Сотрудники петербургского АО «ПО «Возрождение», используя мощные краны, осуществили монтаж 3 укрупненных блоков пролетного строения на строящейся Московско-Дунайской развязке в южной части Санкт-Петербурга.Читать далее
-
06.07.2022, 10:30
За что могут оштрафовать в своем дворе?
Проживание в многоквартирном доме накладывает определенные ограничения. Действия жильцов не должны вредить соседям. Аналогичные нормы распространяются и на дворовую территорию.Читать далее
-
04.07.2022, 17:10
В России появится официальный перечень лекарств, которые нельзя принимать водителям
ГИБДД обратилась в Минздрав с предложением составить реестр лекарственных препаратов, которые несовместимы с вождением автомобиля. Коробки таких лекарств промаркируют, а водителей, пренебрегающих запретом, будут привлекать к ответственности.Читать далее
-
30.06.2022, 17:59
Суд решил привязать сумму штрафа к размеру автомобиля: водителя внедорожника обязали заплатить вдвое больше
Штрафы за нарушение ПДД в Германии и так немаленькие. Проезд на запрещающий сигнал светофора обойдется нарушителю в 200 евро. Недавно суд Франкфурта-на-Майне создал интересный прецедент, обязав водителя внедорожника заплатить значительно больше.Читать далее
-
29.06.2022, 15:38
Новый суровый штраф для водителей: от 10 000 рублей до конфискации автомобиля
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за выброшенный из автомобиля мусор. Он касается как частных автовладельцев, так и организации. Отслеживать нарушителей будут по камерам и наказывать очень жестко.Читать далее
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