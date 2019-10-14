14 октября 2019, 21:44
Выдачу бумажных ПТС продлили еще на год
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Полный переход с обычных бумажных паспортов транспортных средств на электронные решили отложить еще на один год. По решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдачу бумажных ПТС продлили до 1 ноября 2020 года.
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Отсрочку ввели по просьбе сразу нескольких государств, входящих в ЕАЭС. На стандартные транспортные средства, например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, бумажные ПТС будут выдавать до 1 ноября 2020 года. Самоходные машины и другие виды техники полностью переведут на «цифру» еще годом позже – с 1 ноября 2021 года.
Как пояснили в ЕЭК, отсрочка даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех структур, работающих с ЭПТС (банки, страховые компании и т.п.). Одновременно в ведомстве лишний раз подчеркнули, что даже после полного перехода на электронные ПТС все выданные ранее бумажные паспорта будут действовать бессрочно.
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Комментарии пользователей
temeraromashin14.10.2019 22:59
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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