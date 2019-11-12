Выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных грузов упростят
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Фото пользователя 110km.ru
По его словам, сегодня процесс выдачи разрешений сильно затянут, зачастую водители на него тратят до 2 недель. Причина – обилие разных согласований, будь то муниципалитеты или владельцы автодорог и мостов.
«При таком положении дел АТП не может вывезти со своей территории готовую продукцию и осуществить поставку, - заявил г-н Марков. - Водители иногда на свой страх и риск выезжают «инкогнито» на трассу без оформления этих документов, и осуществляют перевозки без разрешений. Предприниматели платят штрафы, а их водители едут дальше».
В настоящее время, по информации депутата, порядок выдачи разрешения на перевозку крупногабаритных грузов достаточно сложный и не решает задачу по безопасности на дорогах, а только усложняет её. Необходимо в срочном порядке сделать все возможное для либерализации сложившегося порядка, дабы сделать его экономически эффективным.
Дмитрий Зверев, зам. министра транспорта РФ, ответил, мол, такой порядок утвержден Минтрансом РФ и предусматривает срок выдачи разрешения за 11 дней. Если требуется согласование маршрута с органами ГИБДД, то это 15 рабочих дней. Однако с 2021 года предусмотрен переход на электронную выдачу разрешений, тогда срок ожидания сократится до 1 часа.
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