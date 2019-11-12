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12 ноября 2019, 11:14

Выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных грузов упростят

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Фото: ldpr.ru
В Госдуме призвали упростить выдачу разрешений на перевозку техники и крупногабаритных грузов. Инициатива принадлежит либерал-демократу Евгению Маркову, который выступил на пленарном заседании по данному вопросу.
Выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных грузов упростят

Фото пользователя 110km.ru

По его словам, сегодня процесс выдачи разрешений сильно затянут, зачастую водители на него тратят до 2 недель. Причина – обилие разных согласований, будь то  муниципалитеты или владельцы автодорог и мостов.

«При таком положении дел АТП не может вывезти со своей территории готовую продукцию и осуществить поставку, - заявил г-н Марков. - Водители иногда на свой страх и риск выезжают «инкогнито» на трассу без оформления этих документов, и осуществляют перевозки без разрешений.  Предприниматели платят штрафы, а их водители едут дальше».

В настоящее время, по информации депутата, порядок выдачи разрешения на перевозку крупногабаритных грузов достаточно сложный и не решает задачу по безопасности на дорогах, а только усложняет её. Необходимо в срочном порядке сделать все возможное для либерализации сложившегося порядка, дабы сделать его экономически эффективным.

Дмитрий Зверев, зам. министра транспорта РФ, ответил, мол, такой порядок утвержден Минтрансом РФ и предусматривает срок выдачи разрешения за 11 дней. Если требуется согласование маршрута с органами ГИБДД, то это 15 рабочих дней. Однако с 2021 года предусмотрен переход на электронную выдачу разрешений, тогда срок ожидания сократится до 1 часа.


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Выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных грузов упростят
По его словам, сегодня процесс выдачи разрешений сильно затянут, зачастую водители на него тратят до 2 недель. Причина – обилие разных согласований, будь то  муниципалитеты или владельцы автодорог и мостов.«При таком положении дел АТП не может вывезти со своей территории готовую продукцию и осуществить поставку, - заявил г-н Марков. - Водители иногда на свой страх и риск выезжают «инкогнито» на трассу без оформления этих документов, и осуществляют перевозки без разрешений.  Предприниматели платят штрафы, а их водители едут дальше». В настоящее время, по информации депутата, порядок выдачи разрешения на перевозку крупногабаритных грузов достаточно сложный и не решает задачу по безопасности на дорогах, а только усложняет её. Необходимо в срочном порядке сделать все возможное для либерализации сложившегося порядка, дабы сделать его экономически эффективным. Дмитрий Зверев, зам. министра транспорта РФ, ответил, мол, такой порядок утвержден Минтрансом РФ и предусматривает срок выдачи разрешения за 11 дней. Если требуется согласование маршрута с органами ГИБДД, то это 15 рабочих дней. Однако с 2021 года предусмотрен переход на электронную выдачу разрешений, тогда срок ожидания сократится до 1 часа.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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