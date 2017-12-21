21 декабря 2017, 12:11

Выделенки могут сделать свободными в трех российских городах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому исполнительные власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя будут самостоятельно принимать решения о том, кого пускать на выделенные полосы. Конечно, речь идет, прежде всего, о туристических автобусах.
^
Ранее мы писали
Выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения ...
Читать далее
Соответствующий изменения уже внесены в закон «О безопасности дорожного движения», который был одобрен Госдумой. В Минтрансе такое новшество объясняют желанием сделать эти города еще более привлекательными для туристов. Предполагается, что свободно по полосам для общественного транспорта поедут туравтобусы массой более 5 тонн и вместимостью более 8 пассажиров.

Выбор городов – не случайный. Именно там, по мнению Минтранса, «использование полос наиболее актуально» с учетом того, что в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года на выделенки «ляжет большая работа по обслуживанию болельщиков».

Ранее сообщалось, что выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения легковых автомобилей. Правда, снятие запрета в случае одобрения будет действовать лишь в ночные часы.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Галант-Авто на Жукова | отзывы
Два года назад купил в кредит в Галант-Авто Mitsubishi Pajero. Обслуживание понравилось: менеджер, с которым я общался, очень тактичный. Рассказал мне детально об условиях кредита, также порекомендовал другие модели авто. Но я решил не изменять своему выбору и купил машину мечты. Уже выплатил кредит ...
Александр B
Ремни безопасности не пристегиваются
Подскажите, пожалуйста, что делать если не пристегиваются ремни безопасности? Когда пристегиваю щелчок есть и вроде как держится какое то время, но после примерно 10 секунд обнаруживаю, что ремень вылез. Такое наблюдается не только с водительским ремнем, а еще с пассажирским на переднем сиденье. Что ...
BelovAndrey
Утечка антифриза
В последнее время наблюдаю утечку антифриза с системы наблюдения. Практически каждое утро приходится доливать в систему охлаждения порядка 1 литра антифриза. Под машиной постоянно образуется лужа. Все что мог, осмотрел. А именно соты радиатора и подходящие к нему патрубки с хомутами. На первый взгляд ...
Игорь Левченко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
Cordiant и Ярославский шинный: юбилей на двоих
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Выделенки могут сделать свободными в трех российских городах
{{material_118996}}Соответствующий изменения уже внесены в закон «О безопасности дорожного движения», который был одобрен Госдумой. В Минтрансе такое новшество объясняют желанием сделать эти города еще более привлекательными для туристов. Предполагается, что свободно по полосам для общественного транспорта поедут туравтобусы массой более 5 тонн и вместимостью более 8 пассажиров.Выбор городов – не случайный. Именно там, по мнению Минтранса, «использование полос наиболее актуально» с учетом того, что в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года на выделенки «ляжет большая работа по обслуживанию болельщиков».Ранее сообщалось, что выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения легковых автомобилей. Правда, снятие запрета в случае одобрения будет действовать лишь в ночные часы.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставропольский край Калининград Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG