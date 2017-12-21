21 декабря 2017, 12:11
Выделенки могут сделать свободными в трех российских городах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому исполнительные власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя будут самостоятельно принимать решения о том, кого пускать на выделенные полосы. Конечно, речь идет, прежде всего, о туристических автобусах.
Ранее мы писали
Выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения ...Читать далее
Выбор городов – не случайный. Именно там, по мнению Минтранса, «использование полос наиболее актуально» с учетом того, что в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года на выделенки «ляжет большая работа по обслуживанию болельщиков».
Ранее сообщалось, что выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения легковых автомобилей. Правда, снятие запрета в случае одобрения будет действовать лишь в ночные часы.
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