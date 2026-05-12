Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 09:41

Выделенные полосы в Москве: как меняется скорость и безопасность городского транспорта

Новая транспортная реальность: как работают выделенные полосы в столице

В столице продолжается масштабное развитие выделенных полос для общественного транспорта. Уже более тысячи маршрутов проходят по ним, что позволяет не только ускорить движение автобусов и электробусов, но и снизить риск ДТП. Почему это важно именно сейчас - в материале.

В Москве активно строят выделенные полосы для общественного транспорта, что уже изменило дорожную ситуацию в мегаполисе. Более тысячи маршрутов проходят по таким коридорам, позволяя автобусам и электробусам избегать пробок и быстрее перевозить пассажиров.

Система выделенных полос начала формироваться в 2010 году на крупных магистралях, но затем стратегия сместилась в сторону небольших улиц и пригородов. Это упрощает объезды и развороты для транспорта, а пассажирам помогает быстрее добираться до метро, МЦД и МЦК.

Приоритет городского транспорта стал ключевым направлением развития. В прошлом году протяжённость выделенных полос превысила 500 километров, по ним курсирует более тысячи маршрутов, а время ожидания на остановках сократилось.

Преимущества очевидны: время в пути сокращается в 2–4 раза, риск ДТП снижается примерно на четверть, а транспорт становится менее зависим от пробок, особенно в часы пик. Это позволяет лучше регулировать движение и выстраивать маршруты.

Основные магистрали и подъезды к транспортным узлам уже оборудованы выделенными полосами, что дало возможность запустить сквозные маршруты через весь город. Следующий этап — повышение мобильности в окраинах, где начинается и заканчивается большинство поездок.

Локальные выделенные полосы решают задачи подвоза к станциям метро и МЦД, связи между соседними районами и разгрузки пересадочных узлов. Чаще всего это точечные решения — короткие участки на перекрёстках, у остановок или в местах постоянных заторов.

На Авиамоторной улице выделенная полоса позволила перенести остановку ближе к метро и сократить время пути втрое. На Старой Басманной, Спартаковской и Бакунинской улицах время проезда снизилось с 36 до 18 минут, а 20-метровый участок в Сокольниках ускорил движение автобусов в четыре раза.

В Щербинке на месте старых железнодорожных путей создали две встречные выделенные полосы. Путь до МЦД стал короче почти на полкилометра, а пассажиры выходят практически у входа на городской вокзал.

Первые выделенные полосы появились в Москве ещё во второй половине прошлого века. Современный этап начался с крупных магистралей, а теперь внимание уделяют районным улицам с интенсивным движением. Проект реализуется в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни» и направлен на то, чтобы сделать общественный транспорт быстрее, доступнее и безопаснее.

Похожие материалы

