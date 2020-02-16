Выделенных полос на городских дорогах станет больше
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Также на протяжении 5,9 км общественный транспорт будет следовать в гордом одиночестве в северной части города по маршруту: пр. Маршала Блюхера от Лабораторного пр. до пр. Энергетиков и далее от пр. Маршала Блюхера до Партизанской ул.
Обустройство выделенных полос обойдется городской казне в 6 365 тыс. рублей и 91 910 тыс. рублей соответственно. Деньги в том числе пойдут на установку соответствующих дорожных знаков, нанесение разметки и модернизацию светофорных постов. Над обоими проектами в настоящее время активно работают специалисты КРТИ и их коллеги из Комитета по транспорту.
Попутно КРТИ проложит работы по разработке проектно-сметной документации для организации выделенных полос и по ряду других направлений. Среди них: Малая Морская ул. - от Невского пр. до Исаакиевской пл.; Большая Морская ул. - от Исаакиевской пл. до Невского пр.; Суворовский пр.; Тульская улица; Невский пр. от пл. Александра Невского до пл. Восстания; Невский пр. - от Полтавской ул. до пл. Александра Невского; пл. Александра Невского; Мост Александра. Невского; Заневский пр. от моста Александра Невского до Новочеркасского пр.; Заневская площадь; Заневский пр. от Новочеркасского пр. до Гранитной улицы. Адресов, на первый взгляд, много, однако суммарная протяженность проектируемых полос приоритета – всего 9,1 км.
В КРТИ подчеркивают, что «выбор участков для организации выделенных полос производится путем оценки технической возможности использования технических средств организации дорожного движения с учетом результатов предшествующих этапов».
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