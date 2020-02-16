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16 февраля 2020, 17:22

Выделенных полос на городских дорогах станет больше

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Фото пользователя 110km.ru
В текущем году в Санкт-Петербурге увеличится протяженность выделенных полос для движения наземного городского пассажирского транспорта. Об этом информирует Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Выделенных полос на городских дорогах станет больше

Фото пользователя 110km.ru

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Межрегиональный общественный Центр «За безопасность российских дорог» назвал внедрение выделенных полос для ...
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Пресс-служба КРТИ назвала конкретные адреса, где автобусы получат право «царского» проезда. Самый длинный маршрут (7,63 км) соединит городские 4 района - Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский. Это значит, что определенную часть проезжей части «отрежут» от перекрестка Ленинского пр. с пр. Народного Ополчения до Московского проспекта; ул. Типанова, пр. Славы до Ивановской ул. с выездом на Народную ул. и до пр. Большевиков.  

Также на протяжении 5,9 км общественный транспорт будет следовать в гордом одиночестве в северной части города по маршруту: пр. Маршала Блюхера от Лабораторного пр. до пр. Энергетиков и далее от пр. Маршала Блюхера до Партизанской ул.

Обустройство выделенных полос обойдется городской казне в 6 365 тыс. рублей и 91 910 тыс. рублей соответственно. Деньги в том числе пойдут на установку соответствующих дорожных знаков, нанесение разметки и модернизацию светофорных постов. Над обоими проектами в настоящее время активно работают специалисты КРТИ и их коллеги из Комитета по транспорту.

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Выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения ...
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Эта часть проекта должна быть завершена в срок до 1 июля текущего года. После чего над выделенными полосами смонтируют систему видеофиксации нарушений ПДД – чтобы нетерпеливым водителям неповадно было.

Попутно КРТИ проложит работы по разработке проектно-сметной документации для организации выделенных полос и по ряду других направлений. Среди них: Малая Морская ул. - от Невского пр. до Исаакиевской пл.; Большая Морская ул. - от Исаакиевской пл. до Невского пр.; Суворовский пр.; Тульская улица; Невский пр. от пл. Александра Невского до пл. Восстания; Невский пр. - от Полтавской ул. до пл. Александра Невского; пл. Александра Невского; Мост Александра. Невского; Заневский пр. от моста Александра Невского до Новочеркасского пр.; Заневская площадь; Заневский пр. от Новочеркасского пр. до Гранитной улицы. Адресов, на первый взгляд, много, однако суммарная протяженность проектируемых полос приоритета – всего 9,1 км.

В КРТИ подчеркивают, что «выбор участков для организации выделенных полос производится путем оценки технической возможности использования технических средств организации дорожного движения с учетом результатов предшествующих этапов».


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Выделенных полос на городских дорогах станет больше
{{material_88938}} Пресс-служба КРТИ назвала конкретные адреса, где автобусы получат право «царского» проезда. Самый длинный маршрут (7,63 км) соединит городские 4 района - Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский. Это значит, что определенную часть проезжей части «отрежут» от перекрестка Ленинского пр. с пр. Народного Ополчения до Московского проспекта; ул. Типанова, пр. Славы до Ивановской ул. с выездом на Народную ул. и до пр. Большевиков.   Также на протяжении 5,9 км общественный транспорт будет следовать в гордом одиночестве в северной части города по маршруту: пр. Маршала Блюхера от Лабораторного пр. до пр. Энергетиков и далее от пр. Маршала Блюхера до Партизанской ул.Обустройство выделенных полос обойдется городской казне в 6 365 тыс. рублей и 91 910 тыс. рублей соответственно. Деньги в том числе пойдут на установку соответствующих дорожных знаков, нанесение разметки и модернизацию светофорных постов. Над обоими проектами в настоящее время активно работают специалисты КРТИ и их коллеги из Комитета по транспорту.{{material_118996}} Эта часть проекта должна быть завершена в срок до 1 июля текущего года. После чего над выделенными полосами смонтируют систему видеофиксации нарушений ПДД – чтобы нетерпеливым водителям неповадно было.Попутно КРТИ проложит работы по разработке проектно-сметной документации для организации выделенных полос и по ряду других направлений. Среди них: Малая Морская ул. - от Невского пр. до Исаакиевской пл.; Большая Морская ул. - от Исаакиевской пл. до Невского пр.; Суворовский пр.; Тульская улица; Невский пр. от пл. Александра Невского до пл. Восстания; Невский пр. - от Полтавской ул. до пл. Александра Невского; пл. Александра Невского; Мост Александра. Невского; Заневский пр. от моста Александра Невского до Новочеркасского пр.; Заневская площадь; Заневский пр. от Новочеркасского пр. до Гранитной улицы. Адресов, на первый взгляд, много, однако суммарная протяженность проектируемых полос приоритета – всего 9,1 км.В КРТИ подчеркивают, что «выбор участков для организации выделенных полос производится путем оценки технической возможности использования технических средств организации дорожного движения с учетом результатов предшествующих этапов».
2020-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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