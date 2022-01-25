Выехал на «встречку» – получи срок: одобряют ли эту меру автомобилисты?
Отныне выезд на полосу встречного движения и превышение скорости более чем на 60 км/ч расцениваются уголовными преступлениями. С одним уточнением: если водитель ранее уже был лишен прав за подобное нарушение. Согласно новой статье, максимальное наказание за такое нарушение, если водитель впервые несет за него уголовную ответственность, составляет 2 года лишения свободы.
При этом диапазон мер широкий: можно выплатить штраф в размере 200—300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от 1 года до 2 лет. На усмотрение суда альтернативное наказание — обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до 2 лет. Однако, если выяснится, что водитель уже однажды был осужден по данной статье, максимальное наказание вырастает до 3 лет, штраф составит 300—500 тыс. рублей, исправительные работы - до 2 лет, принудительные работы — до 3 лет.
Авто Mail.ru решил узнать у автомобилистов, знакомы ли они с нововведением относительно уголовной ответственности за некоторые нарушения ПДД, и как, в принципе, они относятся к данной инициативе?
Одобрение ужесточения мер высказали 52% опрошенных, против - 48%. То есть почти паритет. При этом 63% участников опроса уверены, что новая мера не поможет в борьбе с нарушителями. Полезной новую инициативу оценивает более трети респондентов.
А вот за какие еще нарушения, по мнению россиян, следовало бы ужесточить наказание? Более трети ответили: за езду в нетрезвом состоянии. Далее ответы: «За проезд на запрещающий сигнал светофора» (16%), выезд на встречную полосу и за отказ от медицинского освидетельствования (по 14%), за превышение скорости (7%), за непропуск пешеходов (6%), за внесение изменений в конструкцию автомобиля (4%). При этом 7% участников опроса – противники того, чтобы за указанные нарушения были ужесточены наказания.
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