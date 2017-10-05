5 октября 2017, 15:13

Выехать в город из западного Мурино теперь можно по альтернативной дороге

Как и анонсировал три дня назад портал 110km.ru, сегодня введен в эксплуатацию участок дороги под КАД, связывающий Верхнюю улицу микрорайона Западное Мурино с проспектом Культуры.
^
Выехать в город из западного Мурино теперь можно по альтернативной дороге

Ранее мы писали
Каких только «горячих» эпитетов не услышишь из уст автомобилистов, спешащих покинуть нововыстроенные жилые ...
Читать далее
Подрядчик полностью завершил работы. Пару часов назад на объекте демонтированы бетонные блоки, которые преграждали движение транспорта.

Дополнительным подарком для жителей Мурино стало открытие нового арт-объекта на бульваре Менделеева. Памятник «Сон Менделеева» установлен одним из застройщиков в честь великого российского естествоиспытателя.

Идея создания памятника навеяна знаменитой историей о судьбоносном сне Дмитрия Ивановича, в котором он увидел периодическую таблицу химических элементов. Арт-объект включает в себя видения ученого — химические элементы, а сама фигура Дмитрия Менделеева на высоком постаменте «парит» над землей словно во сне.

Сегодня в Мурино прокладываются новые улицы-дороги, идет активное развитие общественных пространств, возводятся современные спортивные площадки, строится скейт-парк.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Видеорегистраторы
| Кому: Proshutinskaya Полностью с Вами согласна, правда у меня приборчик еще круче - у меня стоит Dash Cam 55 - камера мощнее и видео UHD
Варвара-краса
Как прочистить инжектор?
Чистить инжектор на мотоцикле самому, я считаю это уже плохая затея. Ведь вы можете не до конца быть уверенны в том, что это именно забился инжектор. если же вы уверенны, то его просто надо промыть, и тогда будете видеть, это оно или нет. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что самому лучше туда не лезть ...
Олег
Rent for Event | отзывы
Заказывали машины (мерседес W212 (Л/ А) и cпринтер) на свадьбу 26.09.2017 г. Начну с того, что администратор обещал скинуть номера водителей 24.09, номеров не было в плоть до вечера 25.09, пока сам не позвонил и не уточнил где номера и когда ждать (администратор сказал, что уже собирался нам скинуть ...
Ольга
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Выехать в город из западного Мурино теперь можно по альтернативной дороге
{{material_121203}} Подрядчик полностью завершил работы. Пару часов назад на объекте демонтированы бетонные блоки, которые преграждали движение транспорта.Дополнительным подарком для жителей Мурино стало открытие нового арт-объекта на бульваре Менделеева. Памятник «Сон Менделеева» установлен одним из застройщиков в честь великого российского естествоиспытателя. Идея создания памятника навеяна знаменитой историей о судьбоносном сне Дмитрия Ивановича, в котором он увидел периодическую таблицу химических элементов. Арт-объект включает в себя видения ученого — химические элементы, а сама фигура Дмитрия Менделеева на высоком постаменте «парит» над землей словно во сне.Сегодня в Мурино прокладываются новые улицы-дороги, идет активное развитие общественных пространств, возводятся современные спортивные площадки, строится скейт-парк.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тульская область Брянск Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG