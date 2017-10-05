Выехать в город из западного Мурино теперь можно по альтернативной дороге
Дополнительным подарком для жителей Мурино стало открытие нового арт-объекта на бульваре Менделеева. Памятник «Сон Менделеева» установлен одним из застройщиков в честь великого российского естествоиспытателя.
Идея создания памятника навеяна знаменитой историей о судьбоносном сне Дмитрия Ивановича, в котором он увидел периодическую таблицу химических элементов. Арт-объект включает в себя видения ученого — химические элементы, а сама фигура Дмитрия Менделеева на высоком постаменте «парит» над землей словно во сне.
Сегодня в Мурино прокладываются новые улицы-дороги, идет активное развитие общественных пространств, возводятся современные спортивные площадки, строится скейт-парк.
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