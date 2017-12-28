28 декабря 2017, 13:27

Выезд на лед озер крайне опасен

Важная информация для тех жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кто намерен отпраздновать Новый год и провести каникулы на турбазах и в пансионатах сопредельной Псковсщины.
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Выезд на лед озер крайне опасен

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В соответствии с распоряжением региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №40 от 25 декабря 2017 года выход населения и выезд автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер с 26 декабря 2017 года запрещён.

Меры предприняты в связи с процессом становления льда на данных водоёмах и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.

В Гдовском, Печорском и Псковском районах будет установлен местный уровень реагирования, связанный с данным запретом, и организована работа оперативных подвижных групп по контролю за соблюдением порядка выхода людей и выезда транспорта на лед озер.

В населённых пунктах, расположенных неподалеку от данных водоемов, для работы по контролю за ситуацией, разместятся временные посты ГИБДД. Также планируется проведение рейдов с целью недопущения проезда автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр.

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Выезд на лед озер крайне опасен
{{material_120403}} В соответствии с распоряжением региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №40 от 25 декабря 2017 года выход населения и выезд автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер с 26 декабря 2017 года запрещён.Меры предприняты в связи с процессом становления льда на данных водоёмах и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.В Гдовском, Печорском и Псковском районах будет установлен местный уровень реагирования, связанный с данным запретом, и организована работа оперативных подвижных групп по контролю за соблюдением порядка выхода людей и выезда транспорта на лед озер.В населённых пунктах, расположенных неподалеку от данных водоемов, для работы по контролю за ситуацией, разместятся временные посты ГИБДД. Также планируется проведение рейдов с целью недопущения проезда автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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