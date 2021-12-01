Выезд на встречную: когда штраф и когда лишение?
Когда нельзя выезжать на встречку?
"Обгонять нельзя тогда, когда обгон запрещён," – подсказывает нам Капитан Очевидность. А запрещён он в разных случаях, и это не только зона действия соответствующих знаков и/или разметки. Это ещё мосты, тоннели и так далее. Все эти случаи можно легко найти в разделе ПДД, посвящённому обгонам. Кроме того, нельзя обгонять организованную колонну, но организованной она считается только при сопровождении транспортным средством с включенными(!) маячками синего и красного(!) цвета совместно(!) со звуковым сигналом. И, кстати, само по себе такое ТС тоже нельзя обгонять – даже без колонны. Есть и ещё один запрет, относительно новый. Нельзя обгонять, если по завершению обгона вы не сможете беспрепятственно вернуться на свою полосу. Речь тут, по сути, идёт об объезде пробки по встречной.
Если же встречная полоса отделена сплошной или двойной сплошной, то выезжать на неё нельзя не только для обгона, но и вообще никогда. Запрещено любое пересечение сплошной линии, будь то разворот, выезд со двора с поворотом налево и т.п. Есть ли в данном месте перекрёсток или это "просто" дорога – тоже не имеет значения.
А ещё "На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения…" – это пункт 9.2 ПДД. То есть, когда вы двигаетесь по четырёхполосной дороге, то обгонять по встречке нельзя даже если никаких знаков и никакой разметки нет совсем, и это прямо прописано в Правилах. Интересно, однако, другое. Получается, что в ПДД чётко сказано: "… для обгона или объезда…". Исходя из этого, можно предположить, что формально движение по встречке в таких случаях для поворота во двор или дальнейшей парковки не запрещается, если оно не связано с обгоном. Правда, на таких дорогах запрещена сама парковка "слева", вот только лишения прав за неё не предусмотрено. Однако, на практике несложно представить себе запутанные судебные разбирательства, если такое нарушение будет зафиксировано инспектором.
Также нельзя выезжать на крайнюю левую полосу на трёхполосных дорогах, при этом причина выезда уже не важна. Правилами это просто запрещено.
Кроме того, ездой по встречной считается езда по "встречным" трамвайным путям и встречным полосам общественного транспорта.
Так, и что дальше?
Если совсем просто, то суть тут такова. Лишение прав предусмотрена за запрещённое движение по(!) встречной полосе. То есть – навстречу потоку. Есть, правда, одно исключение, об этом ниже. Если же пересечение сплошной линии приводит к движению по другой траектории, как, например, при том же развороте, то здесь может быть только штраф. Однако, движением по встречной можно считать движение в этом направление под любым углом. Если, разворачиваясь через сплошную, ваша машина, двигаясь по встречной, хотя бы чуть-чуть смотрела носом в сторону встречного потока, то формально это уже движение по встречной полосе.
Понятно, что запрещённый обгон всегда допускает именно лишние прав, так как обогнать кого-либо, двигаясь поперёк полосы, вы не сможете априори. А вот, допустим, пересечение сплошной при повороте налево со двора – случай более сложный. Юридически, если вы, выезжая, едете строго прямо, а налево поворачиваете уже на своей полосе – то это не "лишенческая" статья. А если хотя бы чуть-чуть, под малейшим углом, берёте влево по встречной – то это уже лишение.
Если вы поняли этот принцип, то дальше всё более-менее понятно.
Конкретные наказания
Прав за движение по встречной лишают на срок 4 – 6 месяцев. Если судья решит назначить штраф, то сумма составит 5 000 рублей. Повторное нарушение карается только лишением и уже на 1 год. При фиксации нарушения автоматической камерой лишения быть не может в любом случае, только штраф (на те же 5 000).
Повороты налево и развороты через сплошную, если они не связаны с движением "прямо по встречной" наказываются штрафом 1 000 – 1 500 рублей.
Единственное исключение
Единственный случай, когда проехать по встречной можно там, где обычно нельзя – это вынужденный объезд препятствия. Например, если на узком мосту вашу полосу занял сломавшийся грузовик, то вы можете легально объехать его через сплошную, не создавая помех встречным автомобилям. Но если физически возможно произвести объезд без выезда на встречную, то есть, справа, то объезжать нужно справа. Иначе это уже нарушение. Правда, в этой ситуации лишения прав не предусмотрено. Такой объезд в нарушение Правил карается тем же штрафом в 1 – 1,5 тысячу рублей.
Односторонние дороги
Как быть с односторонним движением, точнее, с движением против него? Здесь всё то же самое, что и при езде по встречной полосе. На практике в таких случаях судьи гораздо чаще ограничиваются лишь штрафом – по крайней мере, если понимают, что нарушение было не намеренным (водитель на заметил знак). Но при повторном нарушении, напомним, штраф предусмотрен только при фиксации камерами.
А что с "кругами"?
Езда по круговому перекрёстку в "обратном" направлении тоже является явной ездой по встречной полосе со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, на практике этим мало кто из водителей занимается.
Последний нюанс. А если это – не дорога?
Действия Правил Дорожного Движения распространяется только на дороги. Поэтому, например, автогонщики формально не нарушают скоростной режим во время заезда по треку. Трек – это не дорога, и ПДД там не работают.
Более того, в ПДД есть определение так называемой "Прилегающей территории", под которую, как правило, попадают парковки возле торговых центров, территории АЗС и дворы. И там ситуация с наказаниями "за встречку" иная. Очень часто за пересечение сплошной в подобных местах может быть назначен лишь штраф 500 рублей. Но учтите, что "принадлежность" такой территории не всегда ясна с первого взгляда, и, возможно, что-либо доказывать придётся в суде. Порой, впрочем, достаточно лишь продемонстрировать владение данной информации инспектору, оказавшемуся в таком месте.
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