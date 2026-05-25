25 мая 2026, 09:03
Выгода 925 000 рублей на флагман: как купить премиум-кроссовер EXLANTIX ET почти на миллион дешевле
Дистрибьютор марки EXEED запустил программу поддержки покупателей флагманского гибридного полноразмерного кроссовера EXLANTIX ET. В мае покупатели новых автомобилей этой модели могут получить выгоду в размере 925 000 рублей. Об этом редакция 110km узнала в ходе мониторинга официальных сайтов автопроизводителей.
Кроме того, покупатели, воспользовавшиеся программой трейд-ин, могут снизить цену на автомобиль еще на 200 000 рублей. Таким образом суммарная выгода при покупке EXLANTIX ET достигает 1 125 000 рублей, а итоговая цена премиального китайского кроссовера может составить 5 865 000 рублей вместо рекомендованных 6 990 000 рублей.
Напомним, EXLANTIX ET - это премиальный кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой. Под капотом трудится 1,5-литровый бензиновый турбомотор в паре с двумя электродвигателями. Суммарная пиковая мощность системы достигает 469 л.с., крутящий момент - 634 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды, а запас хода в смешанном цикле (по стандарту WLTP) составляет 1180 километров.
Модель оснащается адаптивной пневмоподвеской с регулировкой клиренса в широком диапазоне от 147 до 227 мм, системой полного привода, панорамной крышей, 20-дюймовыми дисками, премиальной аудиосистемой с 23 динамиками и расширенным пакетом ассистентов водителя: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон, автоматическая парковка и круговой обзор 540°.
В дилерском центре «EXEED Аларм-Моторс» редакции 110km.ru рассказали, что сейчас EXLANTIX ET предлагается в трех вариантах цветового исполнения салона: светлом, темном и коричневом. «В мае исполняется год, как EXLANTIX ET вышел на российский рынок. Сейчас автомобиль стабильно входит в топ-5 самых популярных подключаемых гибридов в России, а с момента выхода на рынок его приобрели уже более 3000 человек. Новая поддержка от производителя, которая позволила в мае сделать еще более привлекательную стоимость автомобиля, позволила EXEED нарастить продажи этой модели. Май для нас оказался самым успешным по объему продаж EXLANTIX ET в этом году», - добавил руководитель отдела продаж новых автомобилей дилерского центра «EXEED Аларм-Моторс» Александр Цылина.
