Сэкономил 700 000 рублей: опыт владельца ввоза Volvo XC40 из Китая и подводные камни растаможки

Выгодно ли покупать Volvo XC40 из Китая: опыт самостоятельного ввоза и экономии

В условиях ограниченного выбора и роста цен на автомобили в России, все больше водителей задумываются о самостоятельном ввозе машин из Китая. На примере Volvo XC40 разбираемся, насколько реально сэкономить, какие подводные камни встречаются и что важно учесть при покупке.

В условиях ограниченного выбора и роста цен на автомобили в России, все больше водителей задумываются о самостоятельном ввозе машин из Китая. На примере Volvo XC40 разбираемся, насколько реально сэкономить, какие подводные камни встречаются и что важно учесть при покупке.

В последние годы российские авторынок столкнулся с дефицитом новых автомобилей и резким ростом цен. Многие автолюбители ищут альтернативные способы покупки, чтобы не переплачивать посредникам и дилерам. Один из таких вариантов - самостоятельный ввоз машины из Китая. По происхождению Volvo XC40 становится понятно, что даже с учетом всех затрат, экономия может быть впечатляющей.

Даже с учетом растаможки, утильсбора и доставки, Volvo XC40 из Китая обойдется почти на миллион дешевле, чем аналогичная машина в Москве. В итоге героем истории был выбран белый кроссовер 2021 года с пробегом 29 000 км и почти полной комплектацией. В России такой автомобиль стоил бы от 3,55 млн рублей, а в Китае - около 1,7 млн.

Процесс покупки включал в себя несколько этапов: выбор машины, осмотр через агента, оформление сделки, перевод денег, транспортировка до границы и оформление всех документов на таможне. Важно найти надежных посредников, чтобы избежать мошенничества. После доставки в Уссурийск, автомобиль получил ПТС и свидетельство о безопасности конструкции.

Чтобы сэкономить на доставке, владелец решил перегнать машину самостоятельно из Владивостока в Москву. Десятидневное путешествие оказалось непростым: защита кузова от сколов, монотонная дорога, проблемы со спиной и даже небольшое ДТП на участке между Улан-Удэ и Иркутским. Электрика автомобиля дала сбой из-за некачественного тюнинга в Китае, что привело к ограничению скорости и аварии с грузовиком. Несмотря на это, даже с учетом ремонта, экономия оправдана.

Один из полезных советов — не регистрировать машину в ГИБДД до приезда в Москву. Это позволяет избежать штрафов с камер на дальних трассах, где ограничения скорости часто неочевидны. Местные инспекторы обычно относятся с пониманием, если документы оформлены правильно.

Владелец остался доволен покупкой: Volvo XC40 по уровню комфорта и управляемости превосходит большинство китайских моделей, доступных на рынке. Главный минус - длительность и сложность процесса, который занял около двух месяцев. Однако экономия в 700 тысяч рублей оправдала все усилия.

Интересно, что спрос на ввоз автомобилей физлицами через Уссурийскую таможню резко вырос: только за полгода было ввезено более 17 тысяч машин, что в 5 раз больше, чем годом ранее. Причина - разница в поставках утильсбора: для физических лиц она в десять раз ниже, чем для юридических. Однако власти уже обсуждают повышение ставок, особенно на мощные автомобили. Эксперты советуют не затягивать с покупкой, если есть планы приобрести авто из-за границы.

Стоит отметить, что при покупке подержанных машин из Китая важно тщательно проверять техническое состояние и историю автомобиля. Как показывает опыт, некачественный тюнинг или скрытые дефекты могут привести к неприятностям. Подробнее о рисках покупки китайских автомобилей можно узнать о материале о подводных камнях на вторичном рынке Китая .

Самостоятельный ввоз автомобиля из Китая - реальный способ сэкономить средства, но требует внимательности, терпения и грамотного подхода к выбору посредников и самой машины. В ближайшее время условия могут измениться, поэтому тем, кто рассматривает такой вариант, следует действовать оперативно.