25 июня 2021, 11:36
Выхлоп Toyota оказался настолько мощным, что разбил бокал (видео)
Оперный певец берет высокую ноту в финале представления и разбивает бокалы и монокли по всему театру – классический сюжет диснеевских мультфильмов. Оказывается, выхлоп мощного спорткара Toyota Supra представляет для стекол не меньшую опасность.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Toyota Supra без труда разбивает стеклянный фужер, но справедливости ради заметим, что в этом случае действуют иные законы физики, чем в случае с оперным певцом. Солист поет невероятно громко. Его голос входит в резонанс со стеклом, которое начинает вибрировать с возрастающей амплитудой, пока, наконец, не лопается. Спорткар же разбивает бокал взрывной волной от детонации топлива в выхлопной трубе.
Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р)
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