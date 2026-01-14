Почему дивиденды крупнейшей нефтяной компании Удмуртии оказались ниже ожиданий

Выплаты акционерам «Удмуртнефти» за январь–сентябрь 2025 года резко снизились

Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.

Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.

На внеочередном собрании акционеров ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова, состоявшемся 30 декабря, было утверждено распределение дивидендов по итогам первых девяти месяцев 2025 года. По информации Abn.agency, на каждую обыкновенную акцию будет начислено 280,73 рубля. Общий объем выплат за январь–сентябрь прошлого года составит примерно 1 миллиард рублей.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то тогда акционеры получили 652,35 рубля на акцию. Таким образом, нынешний размер дивидендов оказался более чем вдвое меньше прошлогоднего. Это заметное сокращение вызывает вопросы у участников рынка, ведь ранее компания демонстрировала рост финансовых показателей.

Промежуточная отчетность за 2025 год пока не опубликована. Однако известно, что за январь–сентябрь 2024 года чистая прибыль «Удмуртнефти» увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 18,3 миллиарда рублей. Несмотря на столь значительный рост прибыли в прошлом году, нынешние выплаты оказались существенно ниже.

«Удмуртнефть» остается ведущим предприятием нефтяной отрасли региона. Актуальная структура акционеров не раскрывается, но по последним открытым данным, контрольный пакет через АО «Промлизинг» принадлежал ПАО «НК «Роснефть»» и китайской корпорации Sinopec. Доля «Промлизинга» составляла 97,2% акций компании.

Причины столь резкого сокращения дивидендов официально не комментируются. Возможно, на решение повлияли внутренние корпоративные процессы или изменения в стратегии распределения прибыли. Ожидается, что после публикации отчетности за 2025 год появится больше информации о финансовом положении компании и перспективах дальнейших выплат.