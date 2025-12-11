Ваш полис ОСАГО скоро подорожает: кому и за что придется платить больше?

Выплаты по ОСАГО хотят поднять до миллиона рублей из-за дорогих запчастей

Страховщики готовят реформу ОСАГО. Лимиты выплат могут серьезно вырасти. Это коснется каждого водителя. Стоимость полиса тоже изменится. Узнайте, к чему готовиться автовладельцам.

Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с инициативой, которая может кардинально изменить рынок обязательного автострахования. Глава организации Евгений Уфимцев в ходе обсуждений в Совете Федерации предложил более чем вдвое увеличить лимит выплат по ОСАГО за имущественный ущерб - с текущих 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Как сообщает издание Autonews, такая мера стала ответом на стремительный рост цен на ремонт автомобилей и дефицит некоторых комплектующих.

Аргументация страховщиков выглядит убедительно. Уже сегодня, по их данным, примерно 7% водителей, попавших в ДТП не по своей вине, сталкиваются с неприятной ситуацией: установленного законом лимита в 400 тысяч рублей просто не хватает для полного восстановления поврежденного автомобиля. Виновнику аварии приходится доплачивать разницу из своего кармана, что часто приводит к судебным разбирательствам. Прогнозы РСА неутешительны - если ничего не менять, то уже к концу 2026 года доля таких случаев может превысить 10%.

Помимо «железа», предлагается пересмотреть и выплаты за вред жизни и здоровью. Здесь планку хотят поднять еще выше - с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Естественно, подобные изменения не могут не отразиться на стоимости самого полиса. Глава РСА признал, что цена «автогражданки» неизбежно вырастет. Однако он поспешил успокоить добросовестных водителей, подчеркнув, что основная финансовая нагрузка ляжет на плечи тех, кто часто становится виновником аварий. Для аккуратных автовладельцев подорожание, как ожидается, будет не столь значительным.

Стоит напомнить, что полис ОСАГО покрывает исключительно ответственность водителя перед третьими лицами. То есть, деньги идут на ремонт чужого автомобиля, восстановление поврежденных дорожных знаков или ограждений, а также на лечение пострадавших в ДТП людей. Ущерб собственному транспортному средству, моральный вред или потери от перевозки ценного груза стандартная «автогражданка» не компенсирует.

Эта инициатива идет в русле общего ужесточения правил для нарушителей. Ранее в Государственную думу был внесен законопроект, который позволит страховым компаниям взыскивать всю сумму ущерба с виновников ДТП, севших за руль в нетрезвом виде, без водительских прав или скрывшихся с места аварии. Похоже, государство и страховщики всерьез взялись за наведение порядка на дорогах, перекладывая ответственность на самых недисциплинированных участников движения.