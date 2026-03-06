Новые лимиты ОСАГО: сколько теперь можно получить за ущерб и лечение

6 марта 2026, 11:49
В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО до 800 тысяч рублей
В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО до 800 тысяч рублей
Группа депутатов предложила повысить максимальные выплаты по ОСАГО и закрепить их ежегодную индексацию. Почему это решение назрело именно сейчас, как изменятся суммы и что думают страховщики - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что выплаты не менялись больше 10 лет.
Для российских автовладельцев готовят важные перемены: в Госдуму внесен законопроект, способный существенно изменить правила на рынке ОСАГО. Парламентарии планируют увеличить максимальные суммы страховых выплат и закрепить механизм их ежегодной индексации. Это решение напрямую затронет интересы миллионов водителей и может отразиться на стоимости полисов в самом ближайшем будущем.
Что предлагается изменить?
Сегодня максимальная выплата по ОСАГО за повреждение имущества составляет 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тысяч рублей. Законопроект предусматривает повышение этих лимитов до 700 и 800 тысяч рублей соответственно.
По мнению авторов инициативы, текущие суммы уже не соответствуют экономическим реалиям и не покрывают реальных затрат на ремонт автомобилей или лечение пострадавших. «С 2014 года стоимость полиса выросла почти в четыре раза, тогда как выплаты ни разу не индексировались. Это приводит к тому, что участники аварий вынуждены доплачивать за ремонт из собственного кармана», — отмечают депутаты.
Парламентарии подчеркивают, что ежегодная индексация лимитов позволит сделать систему страхования более справедливой и защитить права автовладельцев, поскольку цены на запчасти и услуги автосервисов неуклонно растут.
Почему это стало актуально?
Данные Российского союза автостраховщиков (РСА) подтверждают: доля ДТП, где ущерб превышает установленные лимиты, неуклонно увеличивается. В 2025 году эта тенденция усилилась. Особенно остро ситуация обстоит с выплатами по вреду жизни и здоровью — здесь доля превышений лимита достигла почти 38%.
В РСА согласны, что вопрос повышения лимитов назрел, но предупреждают о необходимости соблюдать баланс. «Важно учитывать динамику цен на полисы и запчасти. Если стоимость страхования останется стабильной, увеличение выплат будет оправдано», — поясняют в союзе.
Эксперты обращают внимание на несправедливость текущих нормативов: для пассажиров общественного транспорта и такси лимит выплат по здоровью уже составляет 2 миллиона рублей, тогда как по ОСАГО он в разы меньше. Что касается имущества, то 400 тысяч рублей часто не хватает даже на базовый ремонт современного автомобиля.
Цены на полисы и выплаты: парадоксы рынка
Примечательно, что на фоне общего подорожания средняя стоимость годового полиса ОСАГО в 2025 году, напротив, снизилась на 4,4% — до 7280 рублей. При этом средний размер страховой выплаты вырос на 5,6%. В Национальной страховой информационной системе (НСИС) это объясняют тем, что страховщики научились более гибко подходить к формированию тарифов, учитывая индивидуальные особенности клиентов.
Тем не менее, количество случаев, когда ущерб требует выплат сверх лимита, растет с каждым годом. За последние три года доля таких инцидентов по вреду жизни увеличилась почти вдвое.
Что будет с ценами?
Депутаты уверены: если не пересмотреть лимиты, уровень защищенности автовладельцев будет снижаться, а число конфликтов между участниками аварий — расти. Однако повышение выплат неизбежно повлечет за собой и рост стоимости полисов.
Разумным выходом эксперты считают переход к более гибкому тарифообразованию: чем выше лимит ответственности, тем выше может быть тариф для конкретного водителя. Такой подход, по их мнению, позволит сбалансировать интересы страховщиков и клиентов, сделав рынок более прозрачным.
Как сообщает «Российская газета», обсуждение законопроекта только начинается. Впереди — жаркие дискуссии о деталях. Но уже сейчас ясно: перемены назрели, и вопрос повышения лимитов по ОСАГО стал одним из самых острых для всех участников рынка.
Похожие материалы
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:30
В Тюменской области установили лимит на количество такси для самозанятых водителей
В регионе ввели ограничения для самозанятых таксистов. Новые условия вступили в силу с марта. Водителям предстоит соблюдать строгие требования. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 07:22
Редкий спорткар Rezvani Beast Alpha ушел с молотка за 111 000 долларов - причина удивляет
Спорткар Rezvani Beast Alpha, построенный на базе Lotus Elise, недавно был продан за сумму, почти вдвое меньшую от первоначальной стоимости. Несмотря на минимальный пробег, автомобиль вызвал вопросы у экспертов. В чем причина столь резкого падения цены и что стоит за этим случаем - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:30
В Тюменской области установили лимит на количество такси для самозанятых водителей
В регионе ввели ограничения для самозанятых таксистов. Новые условия вступили в силу с марта. Водителям предстоит соблюдать строгие требования. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 07:22
Редкий спорткар Rezvani Beast Alpha ушел с молотка за 111 000 долларов - причина удивляет
Спорткар Rezvani Beast Alpha, построенный на базе Lotus Elise, недавно был продан за сумму, почти вдвое меньшую от первоначальной стоимости. Несмотря на минимальный пробег, автомобиль вызвал вопросы у экспертов. В чем причина столь резкого падения цены и что стоит за этим случаем - разбираемся в деталях.Читать далее