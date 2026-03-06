Новые лимиты ОСАГО: сколько теперь можно получить за ущерб и лечение

В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО до 800 тысяч рублей

Группа депутатов предложила повысить максимальные выплаты по ОСАГО и закрепить их ежегодную индексацию. Почему это решение назрело именно сейчас, как изменятся суммы и что думают страховщики - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что выплаты не менялись больше 10 лет.

Для российских автовладельцев готовят важные перемены: в Госдуму внесен законопроект, способный существенно изменить правила на рынке ОСАГО. Парламентарии планируют увеличить максимальные суммы страховых выплат и закрепить механизм их ежегодной индексации. Это решение напрямую затронет интересы миллионов водителей и может отразиться на стоимости полисов в самом ближайшем будущем.

Что предлагается изменить?

Сегодня максимальная выплата по ОСАГО за повреждение имущества составляет 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тысяч рублей. Законопроект предусматривает повышение этих лимитов до 700 и 800 тысяч рублей соответственно.

По мнению авторов инициативы, текущие суммы уже не соответствуют экономическим реалиям и не покрывают реальных затрат на ремонт автомобилей или лечение пострадавших. «С 2014 года стоимость полиса выросла почти в четыре раза, тогда как выплаты ни разу не индексировались. Это приводит к тому, что участники аварий вынуждены доплачивать за ремонт из собственного кармана», — отмечают депутаты.

Парламентарии подчеркивают, что ежегодная индексация лимитов позволит сделать систему страхования более справедливой и защитить права автовладельцев, поскольку цены на запчасти и услуги автосервисов неуклонно растут.

Почему это стало актуально?

Данные Российского союза автостраховщиков (РСА) подтверждают: доля ДТП, где ущерб превышает установленные лимиты, неуклонно увеличивается. В 2025 году эта тенденция усилилась. Особенно остро ситуация обстоит с выплатами по вреду жизни и здоровью — здесь доля превышений лимита достигла почти 38%.

В РСА согласны, что вопрос повышения лимитов назрел, но предупреждают о необходимости соблюдать баланс. «Важно учитывать динамику цен на полисы и запчасти. Если стоимость страхования останется стабильной, увеличение выплат будет оправдано», — поясняют в союзе.

Эксперты обращают внимание на несправедливость текущих нормативов: для пассажиров общественного транспорта и такси лимит выплат по здоровью уже составляет 2 миллиона рублей, тогда как по ОСАГО он в разы меньше. Что касается имущества, то 400 тысяч рублей часто не хватает даже на базовый ремонт современного автомобиля.

Цены на полисы и выплаты: парадоксы рынка

Примечательно, что на фоне общего подорожания средняя стоимость годового полиса ОСАГО в 2025 году, напротив, снизилась на 4,4% — до 7280 рублей. При этом средний размер страховой выплаты вырос на 5,6%. В Национальной страховой информационной системе (НСИС) это объясняют тем, что страховщики научились более гибко подходить к формированию тарифов, учитывая индивидуальные особенности клиентов.

Тем не менее, количество случаев, когда ущерб требует выплат сверх лимита, растет с каждым годом. За последние три года доля таких инцидентов по вреду жизни увеличилась почти вдвое.

Что будет с ценами?

Депутаты уверены: если не пересмотреть лимиты, уровень защищенности автовладельцев будет снижаться, а число конфликтов между участниками аварий — расти. Однако повышение выплат неизбежно повлечет за собой и рост стоимости полисов.

Разумным выходом эксперты считают переход к более гибкому тарифообразованию: чем выше лимит ответственности, тем выше может быть тариф для конкретного водителя. Такой подход, по их мнению, позволит сбалансировать интересы страховщиков и клиентов, сделав рынок более прозрачным.

Как сообщает «Российская газета», обсуждение законопроекта только начинается. Впереди — жаркие дискуссии о деталях. Но уже сейчас ясно: перемены назрели, и вопрос повышения лимитов по ОСАГО стал одним из самых острых для всех участников рынка.