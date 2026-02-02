Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 15:46

Выплаты по ОСАГО: новые правила для виновников аварий с отягчающими обстоятельствами

Депутаты предлагают обязать страховщиков взыскивать компенсации с нарушителей при умысле или опьянении за рулем

Вышло исследование: депутаты Госдумы подготовили законопроект, который может изменить подход к выплатам по ОСАГО. Теперь страховщики будут обязаны взыскивать компенсации с виновников аварий при серьезных нарушениях. Что грозит водителям - разбираемся.

Российских автомобилистов ждет важное изменение в системе ОСАГО, которое может затронуть каждого, кто садится за руль. Законодатели предложили обязать страховые компании взыскивать с виновников аварий компенсации, если ДТП произошло при отягчающих обстоятельствах - например, если водитель был пьян или совершил аварию умышленно. Эта инициатива уже вызвала бурные обсуждения среди экспертов и простых водителей, ведь речь идет о миллиардах рублей и справедливости на дорогах.

Суть законопроекта проста: если водитель стал виновником ДТП и при этом нарушил закон особенно грубо - был в состоянии опьянения, действовал умышленно или совершил иные серьезные проступки, страховая компания будет обязана взыскать с него всю сумму, выплаченную пострадавшим. Ранее страховщики могли сами решать, требовать ли деньги обратно, но теперь этот выбор хотят исключить. По мнению авторов инициативы, это позволит сделать систему ОСАГО более честной и снизить нагрузку на добросовестных автовладельцев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за последние два года страховые компании не воспользовались своим правом на регрессные требования к недобросовестным водителям на сумму почти 6 миллиардов рублей. Эти потери, по сути, легли на плечи всех остальных страхователей - тарифы растут, а честные водители вынуждены платить за чужие ошибки. Депутаты считают, что такая ситуация несправедлива и только подогревает недовольство среди автомобилистов.

Еще одно нововведение - обязанность Банка России публиковать статистику по регрессным требованиям по всей стране. Это должно сделать рынок более прозрачным и дать возможность оценить, насколько эффективно работают страховщики. Кроме того, предлагается перевести взыскание компенсаций по ОСАГО на приказное судопроизводство, что упростит и ускорит процесс возврата средств.

Как сообщает Autonews, в 2025 году камеры зафиксировали сотни случаев, когда водители управляли автомобилями без полиса ОСАГО. Это еще раз подчеркивает актуальность вопроса: система нуждается в доработке, чтобы не поощрять безответственность на дорогах. Если законопроект будет принят, нарушителям придется нести не только административную, но и финансовую ответственность в полном объеме.

В целом, инициатива направлена на то, чтобы сделать страхование более справедливым и защитить интересы законопослушных водителей. Однако эксперты уже предупреждают: возможны споры по поводу трактовки «отягчающих обстоятельств» и сложности с доказательством умысла. Тем не менее, если изменения вступят в силу, правила игры на рынке ОСАГО заметно изменятся, а водителям придется внимательнее относиться к своим действиям за рулем.

