Выплаты по ОСАГО предлагают увеличить в 4 раза: эксперты подсчитали, на сколько тысяч рублей вырастет цена полиса
На сегодняшний день полис ОСАГО стоит, в среднем, чуть больше 5,5 тысячи рублей. При этом, подчеркнули в РСА, стоимость средней корзины запчастей по страховым случаям выросла с начала года на 23%. Пока страховым компаниям удается избежать массового повышения цен на ОСАГО благодаря индивидуальному расчету тарифов. Водителям, которые не приносят убытков, полис обходится ощутимо дешевле, по сравнению с теми, кто постоянно попадает в аварии.
Однако, предложенные Минфином нововведения – удовольствие дорогое. Избежать подорожания ОСАГО не удастся. Наибольшее влияние окажет отказ от учета износа. Сейчас в случае с подержанными машинами страховщики экономят на этой позиции до 50% от стоимости деталей. Если поправки примут, стоимость ОСАГО может вырасти на 20 – 50% или минимум на 2 тысячи рублей.
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