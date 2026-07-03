Что изменится для автовладельцев с 2026 года - подробности нововведений

Выплаты по ОСАГО вырастут: новые правила расчета от Центробанка

Центробанк обновил порядок расчета компенсаций за ущерб по ДТП. Изменения затронут стоимость ремонта и должны сделать размер выплат более справеливым. Новые правила вступят в силу в 2026 году.

Центробанк обновил порядок расчета компенсаций за ущерб по ДТП. Изменения затронут стоимость ремонта и должны сделать размер выплат более справеливым. Новые правила вступят в силу в 2026 году.

С 11 июля 2026 года в России начнет действовать обновленный порядок расчета выплат по ОСАГО. Центробанк утвердил новые требования, которые напрямую повлияют на суммы компенсаций, выплачиваемых страховщиками при восстановлении автомобилей после ДТП, выяснил Quto.ru.

Главное новшество касается формирования справочников запчастей. Теперь страховые компании не смогут учитывать стоимость аналогов, если их цена более чем на 70% ниже оригинальных деталей. Это ограничение призвано исключить случаи, когда компенсация оказывается недостаточной для реального ремонта, а владельцам приходится доплачивать из собственного кармана.

Еще одно важное изменение - расчет стоимости расходных материалов. Отныне страховщики обязаны определять их цену исходя из рыночной стоимости, без учета скидок и акций. Это позволит более точно отражать реальные затраты на восстановление автомобиля и снизит риск занижения выплат.

Особое внимание уделено одноразовым компонентам, таким как уплотнители, наклейки и другие элементы, которые невозможно использовать повторно. Ранее их стоимость ограничивалась 2% от цены заменяемых деталей, что часто не покрывало фактических расходов. С введением новых правил страховщики будут обязаны компенсировать эти затраты полностью, что особенно актуально для современных автомобилей с большим количеством подобных элементов.

Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники в течение трех месяцев после публикации документа. Это позволит участникам рынка заранее подготовиться к изменениям и скорректировать свои процессы.

По оценкам регулятора, внедрение новых стандартов приведет к увеличению средних выплат по ОСАГО примерно на 10%. Для автовладельцев это означает более справедливое возмещение ущерба и снижение финансовой нагрузки при ремонте после аварий.

Эксперты отмечают, что пересмотр правил расчета выплат по ОСАГО - важный шаг к повышению прозрачности и защищенности интересов автомобилистов. Нововведения позволят сделать рынок автострахования более предсказуемым и честным для всех участников.