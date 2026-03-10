Страховка станет дороже, если выплаты по ОСАГО увеличат в 4 раза

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 14:52

В этом году обсуждается резкое повышение лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью - до 2 миллионов рублей. Эксперты уверяют: тарифы вырастут незначительно, а пострадавшие получат больше. Почему это решение может изменить рынок автострахования и что ждет водителей - разбираемся в деталях.

Российских автомобилистов в 2026 году ждет важное изменение: Центробанк и Российский союз автостраховщиков готовят проект, который может в корне поменять подход к выплатам по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Если инициатива будет одобрена, максимальная сумма компенсации увеличится сразу в четыре раза - с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Для многих водителей это решение станет настоящим прорывом. Сейчас, если человек получает травму в ДТП, размер выплаты часто не покрывает даже часть расходов на лечение. Новый лимит позволит рассчитывать на более серьезную поддержку, даже если речь идет о незначительных травмах - например, переломе руки или ушибах. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, идея уже получила одобрение профильных ведомств, а расчеты показывают: страховщики смогут выдержать такую нагрузку.

Как отмечает Евгений Уфимцев, статистика аварий с пострадавшими хорошо известна и ГИБДД, и страховщикам. Это позволяет точно прогнозировать, насколько вырастут расходы компаний. По предварительным оценкам, если лимит выплат увеличится в четыре раза, средний тариф на полис ОСАГО поднимется всего на 790 рублей. Для большинства автомобилистов эта сумма не станет критичной, зато в случае серьезного ДТП поддержка будет ощутимо выше.

Важно, что повышение лимита затронет все категории пострадавших - не только водителей, но и пассажиров, а также пешеходов. Это значит, что любой участник дорожного движения, получивший травму по вине другого водителя, сможет рассчитывать на более крупную компенсацию. Эксперты подчеркивают: подобные изменения давно назрели, ведь стоимость медицинских услуг и реабилитации за последние годы заметно выросла.

Как сообщает «Российская Газета», обсуждение новых правил уже идет на уровне регулятора и страхового сообщества. Окончательное решение ожидается в ближайшие месяцы. Если проект будет утвержден, страховщики начнут работать по новым лимитам уже до конца года. Для рынка автострахования это станет одним из самых заметных событий последних лет, а для водителей - реальным шансом получить достойную компенсацию в трудной ситуации.

