Страховка станет дороже, если выплаты по ОСАГО увеличат в 4 раза

10 марта 2026, 14:52
Выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью могут вырасти до 2 млн рублей
В этом году обсуждается резкое повышение лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью - до 2 миллионов рублей. Эксперты уверяют: тарифы вырастут незначительно, а пострадавшие получат больше. Почему это решение может изменить рынок автострахования и что ждет водителей - разбираемся в деталях.
Российских автомобилистов в 2026 году ждет важное изменение: Центробанк и Российский союз автостраховщиков готовят проект, который может в корне поменять подход к выплатам по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Если инициатива будет одобрена, максимальная сумма компенсации увеличится сразу в четыре раза - с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей.
Для многих водителей это решение станет настоящим прорывом. Сейчас, если человек получает травму в ДТП, размер выплаты часто не покрывает даже часть расходов на лечение. Новый лимит позволит рассчитывать на более серьезную поддержку, даже если речь идет о незначительных травмах - например, переломе руки или ушибах. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, идея уже получила одобрение профильных ведомств, а расчеты показывают: страховщики смогут выдержать такую нагрузку.
Как отмечает Евгений Уфимцев, статистика аварий с пострадавшими хорошо известна и ГИБДД, и страховщикам. Это позволяет точно прогнозировать, насколько вырастут расходы компаний. По предварительным оценкам, если лимит выплат увеличится в четыре раза, средний тариф на полис ОСАГО поднимется всего на 790 рублей. Для большинства автомобилистов эта сумма не станет критичной, зато в случае серьезного ДТП поддержка будет ощутимо выше.
Важно, что повышение лимита затронет все категории пострадавших - не только водителей, но и пассажиров, а также пешеходов. Это значит, что любой участник дорожного движения, получивший травму по вине другого водителя, сможет рассчитывать на более крупную компенсацию. Эксперты подчеркивают: подобные изменения давно назрели, ведь стоимость медицинских услуг и реабилитации за последние годы заметно выросла.
Как сообщает «Российская Газета», обсуждение новых правил уже идет на уровне регулятора и страхового сообщества. Окончательное решение ожидается в ближайшие месяцы. Если проект будет утвержден, страховщики начнут работать по новым лимитам уже до конца года. Для рынка автострахования это станет одним из самых заметных событий последних лет, а для водителей - реальным шансом получить достойную компенсацию в трудной ситуации.
Похожие материалы
-
10.03.2026, 16:39
В России вводят новые стандарты страхования: что изменится для водителей
В ближайшее время страховые компании и Центробанк готовят важные перемены: появятся новые стандарты страхования, которые должны сделать полисы более понятными и полезными для обычных водителей. Почему это важно именно сейчас, какие проблемы решают нововведения и как это скажется на кошельке автомобилистов - объяснил эксперт. Мало кто знает, что изменения затронут не только цены, но и сам подход к защите клиентов.Читать далее
-
10.03.2026, 16:05
В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно
Правительство утвердило новые правила для беспилотных автомобилей: теперь на четвертом уровне автоматизации водитель может не находиться в салоне, а на пятом - управлять машиной разрешено удаленно. Какие еще перемены ждут рынок, почему это важно для всех водителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 15:03
Когда менять зимние шины на летние: эксперт назвал опасные ошибки водителей
Многие автолюбители спешат сменить зимние шины на летние, ориентируясь на календарь, а не на реальную погоду. Эксперт объяснил, почему это может привести к авариям и лишним расходам. Какие регионы России особенно рискуют и когда действительно безопасно «переобуваться». Советы специалистов помогут избежать неприятных последствий.Читать далее
-
10.03.2026, 14:38
Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам
Эксперт назвал пять серьезных недостатков Kia Cerato, которые часто упускают из виду при покупке. Почему даже свежие экземпляры теряют в цене, и какие детали могут обернуться дорогим ремонтом - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 13:22
Путин подписал закон: штрафы за отсутствие ОСГОП для такси резко снизили
Президент России Владимир Путин утвердил новые правила для таксистов: теперь штрафы за отсутствие ОСГОП стали в разы ниже. Мало кто знает, что раньше сумма доходила до миллиона рублей. Какие суммы теперь и что это значит для водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 13:07
Mercedes-Benz S-Class S550 2007: роскошь прошлого на грани исчезновения
Когда-то Mercedes-Benz S-Class S550 2007 года был символом статуса и технического совершенства, но сегодня этот автомобиль оказался в числе забытых на аукционе. Почему такие машины теряют свою ценность и что может изменить их судьбу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:27
Как в России появились электромобили: забытые прототипы и неожиданные решения
Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.Читать далее
-
10.03.2026, 12:09
Renault Group запускает стратегию futuREady: новый этап развития компании
Renault Group объявила о запуске стратегии futuREady, которая сменит прежний план Renaulution. Новый подход обещает изменить структуру компании и повлиять на рынок автомобилей в Европе. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда и его позициях среди конкурентов.Читать далее
-
10.03.2026, 11:54
BMW X3 M 2022: сколько теряет в цене премиальный кроссовер за четыре года
Премиальные кроссоверы теряют в цене быстрее, чем ожидают многие владельцы. Продажа BMW X3 M Competition 2022 года спустя четыре года показала, насколько ощутимой может быть амортизация даже у топовых моделей. Почему это важно для покупателей и как меняется рынок - в нашем материале.Читать далее
