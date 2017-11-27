27 ноября 2017, 16:30

Выпущен тысячный «КамАЗ» на природном газе

Юбилейный полноприводный экземпляр с индексом «43114» собран в новом производственном корпусе автогиганта в Набережных Челнах. Всего в России эксплуатируется 5,5 тыс. грузовиков и автобусов «КамАЗ» на газомоторном топливе.
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Директор по газомоторной технике ПАО «КамАЗ» Евгений Пронин заметил, что эта цифра будет динамично увеличиваться, ведь потребитель в полной мере убедился в преимуществах газомоторной техники – экологичности и экономичности.

Корпус по производству газомоторных автомобилей заработал 22 апреля 2015 года. К концу того же года было собрано 204 газовых автомобиля. В 2016-м количество выпущенной газовой техники достигло 340 грузовиков. Сегодня «КамАЗ» является ведущим российским производителем автомобилей и автобусов, работающих на этом виде топлива. По итогам 2017 года будет собрано около 600 автомобилей, в их числе 271 «КамАЗ-5490 NEO» в газодизельном исполнении и несколько грузовиков, работающих на сжиженном газе.

В заводских планах на 2018 год – выпуск 1000 ед.. Данная цифра, как говорят на предприятии, продиктована реальным спросом на газобаллонную автотехнику «КамАЗ», при этом производственные мощности корпуса позволяют выпускать больший объём работающих на метане автомобилей. В этой связи планируется расширение модельного ряда автомобилей в газодизельном исполнении и техники, работающей на сжиженном газе.

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Alex098
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При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
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Выпущен тысячный «КамАЗ» на природном газе
Директор по газомоторной технике ПАО «КамАЗ» Евгений Пронин заметил, что эта цифра будет динамично увеличиваться, ведь потребитель в полной мере убедился в преимуществах газомоторной техники – экологичности и экономичности. Корпус по производству газомоторных автомобилей заработал 22 апреля 2015 года. К концу того же года было собрано 204 газовых автомобиля. В 2016-м количество выпущенной газовой техники достигло 340 грузовиков. Сегодня «КамАЗ» является ведущим российским производителем автомобилей и автобусов, работающих на этом виде топлива. По итогам 2017 года будет собрано около 600 автомобилей, в их числе 271 «КамАЗ-5490 NEO» в газодизельном исполнении и несколько грузовиков, работающих на сжиженном газе. В заводских планах на 2018 год – выпуск 1000 ед.. Данная цифра, как говорят на предприятии, продиктована реальным спросом на газобаллонную автотехнику «КамАЗ», при этом производственные мощности корпуса позволяют выпускать больший объём работающих на метане автомобилей. В этой связи планируется расширение модельного ряда автомобилей в газодизельном исполнении и техники, работающей на сжиженном газе.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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