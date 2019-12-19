19 декабря 2019, 15:35
Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом
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Фото: clien.net
Слухи о возможной смене логотипа Kia продолжают обрастать подробностями. В Сети появились первые снимки «живого» автомобиля с новыми шильдиками. Сама корейская компания пока воздерживается от официальных комментариев.
Фото: clien.net
Фото: clien.net
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
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На опубликованных в Сети шпионских фотографиях явно запечатлен серийный автомобиль. Новые шильдики расположены на капоте, на корме и на рулевом колесе. Овал, в который вписаны буквы «KIA», по форме напоминает логотип Ford: те же пропорции и светлая окантовка. Не оправдались предположения, что новый логотип предназначен каким-то «особым» моделям, например, электрокарам. Выразительная решетка радиатора однозначно свидетельствует о наличии под капотом традиционного двигателя внутреннего сгорания.
На днях Kia представила глобальную версию стильного седана Kia Optima, который продается на «домашнем» рынке в Корее под лаконичным индексом К5. Начать ребрендинг с новой модели было бы отличной возможностью заявить, что за последние 15 лет Kia сделала большой шаг вперед. Текущий логотип был представлен в 2004 году.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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