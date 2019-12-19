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19 декабря 2019, 15:35

Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом

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Фото: clien.net
Слухи о возможной смене логотипа Kia продолжают обрастать подробностями. В Сети появились первые снимки «живого» автомобиля с новыми шильдиками. Сама корейская компания пока воздерживается от официальных комментариев.
Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом

Фото: clien.net

Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом

Фото: clien.net

Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом

Фото: motor1.com

Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом

Фото: motor1.com

Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом

Фото: motor1.com

Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом
Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом
Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом
Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом
Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом
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В южнокорейское патентное ведомство поступила заявка от Kia с изображением нового логотипа. Он стал более стильным и представляет собой выписанные курсивом и соединенные между собой буквы - название марки. Планировалось запатентовать два вида логотипа – с красными и черными буквами. Похожий шрифт был использован на концепт-каре Imagine by Kia, представленном весной на Женевском автосалоне. Но тогда буквы стояли отдельно, как и на современном логотипе Kia.

На опубликованных в Сети шпионских фотографиях явно запечатлен серийный автомобиль. Новые шильдики расположены на капоте, на корме и на рулевом колесе. Овал, в который вписаны буквы «KIA», по форме напоминает логотип Ford: те же пропорции и светлая окантовка. Не оправдались предположения, что новый логотип предназначен каким-то «особым» моделям, например, электрокарам. Выразительная решетка радиатора однозначно свидетельствует о наличии под капотом традиционного двигателя внутреннего сгорания.

На днях Kia представила глобальную версию стильного седана Kia Optima, который продается на «домашнем» рынке в Корее под лаконичным индексом К5. Начать ребрендинг с новой модели было бы отличной возможностью заявить, что за последние 15 лет Kia сделала большой шаг вперед. Текущий логотип был представлен в 2004 году.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Выпущены первые автомобили Kia с новым логотипом
{{material_128381}}В южнокорейское патентное ведомство поступила заявка от Kia с изображением нового логотипа. Он стал более стильным и представляет собой выписанные курсивом и соединенные между собой буквы - название марки. Планировалось запатентовать два вида логотипа – с красными и черными буквами. Похожий шрифт был использован на концепт-каре Imagine by Kia, представленном весной на Женевском автосалоне. Но тогда буквы стояли отдельно, как и на современном логотипе Kia.На опубликованных в Сети шпионских фотографиях явно запечатлен серийный автомобиль. Новые шильдики расположены на капоте, на корме и на рулевом колесе. Овал, в который вписаны буквы «KIA», по форме напоминает логотип Ford: те же пропорции и светлая окантовка. Не оправдались предположения, что новый логотип предназначен каким-то «особым» моделям, например, электрокарам. Выразительная решетка радиатора однозначно свидетельствует о наличии под капотом традиционного двигателя внутреннего сгорания.На днях Kia представила глобальную версию стильного седана Kia Optima, который продается на «домашнем» рынке в Корее под лаконичным индексом К5. Начать ребрендинг с новой модели было бы отличной возможностью заявить, что за последние 15 лет Kia сделала большой шаг вперед. Текущий логотип был представлен в 2004 году.
2019-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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