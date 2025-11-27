Автозаводы сбавляют обороты: что скрывают цифры Росстата и почему АвтоВАЗ не унывает?

27 ноября 2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?
Российская автомобильная промышленность в октябре 2025 года столкнулась с серьезным спадом. По информации Автостата, за первые десять месяцев текущего года отечественные заводы собрали 537 тысяч легковых машин. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но особенно заметным стало падение в октябре: всего 50 тысяч автомобилей сошли с конвейеров, что на 46,7% ниже прошлогоднего результата.
Сегмент грузовых автомобилей также не избежал негативной динамики. За январь-октябрь 2025 года в России выпустили 109 тысяч грузовиков, что на треть уступает показателям 2024 года. В октябре ситуация усугубилась: объем производства составил лишь 11,4 тысячи единиц, что на 41,3% меньше, чем годом ранее. Такие цифры говорят о том, что отрасль переживает не лучшие времена, несмотря на отдельные позитивные новости.
На фоне общего спада выделяется АвтоВАЗ, который в октябре представил предсерийные экземпляры нового кроссовера LADA Azimut. Этот шаг стал заметным событием для рынка, однако не смог изменить общую картину. В то же время Горьковский автозавод, который летом был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю, в октябре вернулся к привычному пятидневному графику. Это может свидетельствовать о попытках стабилизировать производство, несмотря на сложную ситуацию в отрасли.
Эксперты связывают падение объемов с целым рядом факторов: от снижения спроса до проблем с поставками комплектующих. В условиях неопределенности автозаводы вынуждены корректировать планы и искать новые решения. Тем не менее, появление новых моделей, таких как LADA Azimut, дает надежду на постепенное восстановление рынка. Как отмечает Автостат, дальнейшее развитие событий будет зависеть от экономической ситуации и способности предприятий адаптироваться к новым реалиям.
