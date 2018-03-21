21 марта 2018, 18:38
Выпуск BMW X7 стартует в конце года
Флагманский внедорожник BMW X7 пообещали вывести на рынок уже в этом году. Новинку будут собирать на американском заводе баварской марки в Южной Каролине. Здесь уже налажен выпуск кроссоверов X3, X4, X5 и X6.
Внешне новинка будет очень похожа на прототип BMW X7 iPerformance concept. Но серийный вариант получил 7-местный салон, в отличие от 6-местного концепт-кара с посадочной формулой «2+2+2». Кроме того, официально подтвердили появление топовой версии с 4-местной компоновкой, где пассажирам второго ряда предложат большие комфортные кресла с массажем, вентиляцией и подогревом. Такая модификация сможет составить достойную конкуренцию роскошному внедорожнику Bentley Bentayga.
BMW X7 построен на модульной архитектуре CLAR, которая ранее легла в основу флагманских седанов 7-Series нового поколения. Вместе с шасси внедорожник унаследует и моторную гамму: дизельные и бензиновые моторы, включая мощный V12. Обязательная гибридная модификация X7 будет выдавать не менее 313 л.с. Стоимость новинки составит примерно 130 000 евро - около 9 млн рублей.
Читайте по теме
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Читайте по теме
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Что-то она мне напоминает...
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное