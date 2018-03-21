21 марта 2018, 18:38

Выпуск BMW X7 стартует в конце года

Флагманский внедорожник BMW X7 пообещали вывести на рынок уже в этом году. Новинку будут собирать на американском заводе баварской марки в Южной Каролине. Здесь уже налажен выпуск кроссоверов X3, X4, X5 и X6.
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Выпуск BMW X7 стартует в конце года BMW X7
BMW X7
Глава компании Харальд Крюгер во время ежегодной отчетной конференции в Мюнхене сообщил, что серийный выпуск самого крупного внедорожника BMW X7 начнется до конца 2018 года. Предсерийную партию собрали на заводе в Спартанбурге еще в декабре прошлого года. Тестовые автомобили предназначались для ходовых испытаний как на обычных дорогах, так и в условиях экстремальных температур – в знойной Долине Смерти и на морозном скандинавском севере.

Внешне новинка будет очень похожа на прототип BMW X7 iPerformance concept. Но серийный вариант получил 7-местный салон, в отличие от 6-местного концепт-кара с посадочной формулой «2+2+2». Кроме того, официально подтвердили появление топовой версии с 4-местной компоновкой, где пассажирам второго ряда предложат большие комфортные кресла с массажем, вентиляцией и подогревом. Такая модификация сможет составить достойную конкуренцию роскошному внедорожнику Bentley Bentayga.

BMW X7 построен на модульной архитектуре CLAR, которая ранее легла в основу флагманских седанов 7-Series нового поколения. Вместе с шасси внедорожник унаследует и моторную гамму: дизельные и бензиновые моторы, включая мощный V12. Обязательная гибридная модификация X7 будет выдавать не менее 313 л.с. Стоимость новинки составит примерно 130 000 евро - около 9 млн рублей.
 

Новинки и концепт кары БМВ Икс 7
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В X-семействе BMW появился новый флагман
Что-то она мне напоминает...
denman
BMW X7 кто что думает
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
Nik44
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
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Выпуск BMW X7 стартует в конце года
{{model_6335}}Глава компании Харальд Крюгер во время ежегодной отчетной конференции в Мюнхене сообщил, что серийный выпуск самого крупного внедорожника BMW X7 начнется до конца 2018 года. Предсерийную партию собрали на заводе в Спартанбурге еще в декабре прошлого года. Тестовые автомобили предназначались для ходовых испытаний как на обычных дорогах, так и в условиях экстремальных температур – в знойной Долине Смерти и на морозном скандинавском севере.Внешне новинка будет очень похожа на прототип BMW X7 iPerformance concept. Но серийный вариант получил 7-местный салон, в отличие от 6-местного концепт-кара с посадочной формулой «2+2+2». Кроме того, официально подтвердили появление топовой версии с 4-местной компоновкой, где пассажирам второго ряда предложат большие комфортные кресла с массажем, вентиляцией и подогревом. Такая модификация сможет составить достойную конкуренцию роскошному внедорожнику Bentley Bentayga.BMW X7 построен на модульной архитектуре CLAR, которая ранее легла в основу флагманских седанов 7-Series нового поколения. Вместе с шасси внедорожник унаследует и моторную гамму: дизельные и бензиновые моторы, включая мощный V12. Обязательная гибридная модификация X7 будет выдавать не менее 313 л.с. Стоимость новинки составит примерно 130 000 евро - около 9 млн рублей. 
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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