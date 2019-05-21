21 мая 2019, 12:03

Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году

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Первые российские серийные электрические ситикары Zetta сойдут с конвейера уже в нынешнем году. Тольяттинский электромобиль сможет разгоняться до 120 км/ч и преодолевать без подзарядки не менее 200 километров. Стоить новинка будет минимум 450 тысяч рублей.
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
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Журналисты «Российской газеты» узнали подробности об отечественном электромобиле от генерального директора ООО «Зетта» Дениса Щуровского. Работы над проектом начались в 2016 году. В 2019-м компания приступила к возведению производственных цехов и оборудованию конвейерной линии. Проект электрокара Zetta практически готов к серийному производству, которое должно стартовать уже в нынешнем году. До конца декабря компания хочет выпустить как минимум 10 автомобилей. План на 2020 год – 2 000 электрокаров. В случае успеха, в Тольятти могут собирать до 15 000 автомобилей в год.

Трехдверный хэтчбек имеет 4-местную компоновку салона. Габаритные размеры Zetta: длина – 3 030 мм, ширина – 1 600 мм, высота – 1 760 мм. Объем багажника – 180 литров. Электрокар оснастят литий-ионными батареями типа LiFePO4 или Li-NiCoM, емкостью от 10 до 32 кВт-ч в зависимости от комплектации. Запас хода составит от 200 до 560 километров. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега.

Покупателям предложат три модификации в зависимости от типа привода и емкости аккумуляторов. Ожидается, что на базовую переднеприводную версию придется до 40% продаж, средняя комплектация с более емкой батареей займет еще 30%, остальные 30% достанутся топовой полноприводной модификации с мощными аккумуляторами. Базовый электрокар будет стоит минимум 450 тысяч рублей. В список оснащения входит ABS и ESP, кондиционер, система бесключевого доступа. 

Самое интересное, что руль в Zetta нужен лишь для того, чтобы пройти испытания. Управлять электрокаром можно при помощи планшета, встроенного в переднюю панель. Кроме того, можно использовать джойстик, радиосигнал или приложение смартфона. В дальнейшем инженеры планируют разработать специальную версию для людей с ограниченными возможностями. Коляска сможет заезжать через заднюю дверь, а управление электрокаром будет осуществляться силой мысли – посредством сигналов от мозга и мышц.


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Выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в 2019 году
{{material_126512}}Журналисты «Российской газеты» узнали подробности об отечественном электромобиле от генерального директора ООО «Зетта» Дениса Щуровского. Работы над проектом начались в 2016 году. В 2019-м компания приступила к возведению производственных цехов и оборудованию конвейерной линии. Проект электрокара Zetta практически готов к серийному производству, которое должно стартовать уже в нынешнем году. До конца декабря компания хочет выпустить как минимум 10 автомобилей. План на 2020 год – 2 000 электрокаров. В случае успеха, в Тольятти могут собирать до 15 000 автомобилей в год.Трехдверный хэтчбек имеет 4-местную компоновку салона. Габаритные размеры Zetta: длина – 3 030 мм, ширина – 1 600 мм, высота – 1 760 мм. Объем багажника – 180 литров. Электрокар оснастят литий-ионными батареями типа LiFePO4 или Li-NiCoM, емкостью от 10 до 32 кВт-ч в зависимости от комплектации. Запас хода составит от 200 до 560 километров. Гарантийный срок: 2 года или 150 000 километров пробега.Покупателям предложат три модификации в зависимости от типа привода и емкости аккумуляторов. Ожидается, что на базовую переднеприводную версию придется до 40% продаж, средняя комплектация с более емкой батареей займет еще 30%, остальные 30% достанутся топовой полноприводной модификации с мощными аккумуляторами. Базовый электрокар будет стоит минимум 450 тысяч рублей. В список оснащения входит ABS и ESP, кондиционер, система бесключевого доступа. Самое интересное, что руль в Zetta нужен лишь для того, чтобы пройти испытания. Управлять электрокаром можно при помощи планшета, встроенного в переднюю панель. Кроме того, можно использовать джойстик, радиосигнал или приложение смартфона. В дальнейшем инженеры планируют разработать специальную версию для людей с ограниченными возможностями. Коляска сможет заезжать через заднюю дверь, а управление электрокаром будет осуществляться силой мысли – посредством сигналов от мозга и мышц.
2019-05-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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