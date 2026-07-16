Импортозамещение по-питерски: китайский Skywell начал собирать электробусы на мощностях ушедших MAN и Scania

Выпуск китайских электробусов «Нева Электро» стартует на бывшем заводе MAN и Scania под Петербургом

В России начинается производство электробусов под брендом «Нева Электро» на площадке, где раньше собирали MAN и Scania. Новые модели уже прошли сертификацию и обещают до 300 км хода на одной зарядке. Это может повлиять на рынок пассажирских перевозок и структуру автопрома.

В России начинается производство электробусов под брендом «Нева Электро» на площадке, где раньше собирали MAN и Scania. Новые модели уже прошли сертификацию и обещают до 300 км хода на одной зарядке. Это может повлиять на рынок пассажирских перевозок и структуру автопрома.

Российский рынок общественного транспорта переживает серьёзные перемены: на бывшем заводе MAN и Scania в Шушарах под Санкт-Петербургом стартует производство электробусов китайской компании Skywell. После неудачного опыта с кроссоверами ET5 бренд возвращается в Россию, но теперь делает ставку на пассажирский транспорт с электрической тягой.

Электробусы уже прошли сертификацию под новым наименованием – «Нева Электро». В линейке представлены две модели: одна рассчитана на 62 пассажира, вторая – на 80. Обе модели оснащены электродвигателями мощностью 120 кВт и способны проезжать до 300 километров без подзарядки. Это позволяет использовать их не только на городских маршрутах, но и на пригородных направлениях.

Права на бренд «Нева Электро» принадлежат компании ООО «Юнипак Авто», которой также принадлежит сама производственная площадка. Здесь же продолжается выпуск грузовых автомобилей БАЗ, что говорит о стремлении к диверсификации производства и снижении спроса со стороны иностранных брендов, ушедших с российского рынка.

Переход к выпуску электробусов на месте бывших европейских заводов выглядит как ответ на уход западных производителей и растущий спрос на экологически чистый транспорт. В условиях санкционных ограничений и дефицита импорта локализация производства становится ключевым трендом для российского автопрома. По имеющимся данным, новые электробусы могут стать альтернативой привычным дизельным моделям, а их эксплуатация позволит снизить расходы на топливо и обслуживание.

Для российского рынка запуск «Нева Электро» означает не только появление новых рабочих мест, но и возможность обновить парки общественного транспорта с учётом современных экологических требований. Важно отметить, что электробусы с запасом хода до 300 км и вместимостью до 80 человек способны конкурировать с зарубежными аналогами, а локальная сборка может ускорить их внедрение в российских городах. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать расширения модельного ряда и появления новых игроков на рынке электротранспорта.