Вышло исследование: в 2025 году в Петербурге собрали 3000 LADA Iskra, а сколько соберут в 2026-м?

Выпуск LADA Iskra в Санкт-Петербурге: планы на 2026 год и рост производства

«Автозавод Санкт-Петербург» озвучил производственные планы по выпуску LADA Iskra в 2026 году. Какие перемены ждут предприятие и почему это важно для российского автопрома - разбираемся в деталях.

В 2026 году «Автозавод Санкт-Петербург» нацелен на выпуск 8 тысяч автомобилей LADA Iskra, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего года. По информации «АВТОСТАТ», предприятие завершило 2025 год с результатом в 3 тысячи собранных машин. При этом серийное производство LADA Iskra стартовало на заводе лишь в сентябре, поэтому качественного скачка в объемах производства ждать не приходится.

Напомним, в прошлом году за короткое время специалисты автозавода провели масштабное обновление оборудования, включая главный конвейер, а также выстроили новые цепочки поставок комплектующих. Особое внимание уделялось обучению персонала, чтобы обеспечить высокое качество сборки и соответствие современным стандартам.

На сегодняшний день на предприятие поступают сборочные комплекты LADA Iskra, в которые входят окрашенные кузова, силовые агрегаты, элементы интерьера, шасси и другие важные компоненты. Всего в одном комплекте насчитывается около тысячи различных деталей. На конвейере выполняются ключевые операции: установка шумоизоляции, монтаж приборной панели, крепление ремней безопасности, интеграция системы стабилизации ESP, а также оформление внутренней отделки салона и багажника.

Кроме того, на заводе осуществляют подсборку двигателя и передней подвески, устанавливают бамперы, колеса и молдинги. После завершения всех этапов сборки автомобиль проходит заправку технологическими жидкостями и отправляется на линию контроля качества. Только после тщательной проверки готовая машина поступает к дилерам.

LADA Iskra - это одна из последних разработок отечественного автопрома, ориентированная на массового потребителя. Модель отличается современным дизайном, улучшенной эргономикой и расширенным набором опций. «Автозавод Санкт-Петербург» ранее выпускал кроссоверы Xcite. После завершения партнерства с китайцами руководство АвтоВАЗа приняло решение поддержать предприятие, загрузив его крупноузловой сборкой LADA Iskra. Такой шаг можно считать в большей степени политическим, чем экономически оправданным.