19 июля 2017, 15:47
Выпуск легковых машин вырос на четверть
По итогам первого полугодия 2017-го российские автозаводы выпустили 647 тыс. легковых автомобилей, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Росстата, в июне с конвейеров предприятий сошла 121 тыс. машин. Результат оказался на 16,9% выше показателя годичной давности. Выпуск грузовых автомобилей в январе-июне составил 68,6 тыс. единиц, что на 16,4% выше показателя 2016-го. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,8 тыс. грузовиков – это на 9,4% больше, чем годом ранее.
Особый рост отмечен в сегменте производства автобусов. Так, за 6 месяцев текущего года автомобильные предприятия выпустили 12 тыс. транспортных средств, а это на 31,4% больше, чем годом раньше. При этом в июне заводы выпустили 2,4 тыс. машин (+32,1%).
Особый рост отмечен в сегменте производства автобусов. Так, за 6 месяцев текущего года автомобильные предприятия выпустили 12 тыс. транспортных средств, а это на 31,4% больше, чем годом раньше. При этом в июне заводы выпустили 2,4 тыс. машин (+32,1%).
Читайте по теме
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
19.07.2017, 09:52
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
17.07.2017, 18:20
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
Читайте по теме
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
19.07.2017, 09:52
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
17.07.2017, 18:20
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Совсем близко к осуществлению своей мечты, хочу этим летом купить свой первый ДЖИП Черокки. Авто недешевое, поэтому сразу ищу продавца-официального дилера с достойным сервисным обслуживанием. Где у нас в городе такие места, желательно север или северо-запад Питера?
Покупала машину в этом салоне, хотела сказать спасибо за подарки :) это приятно. Долго сравнивала цены по рено в Питере, пока мне не объяснили, что кредит и страховки тоже надо посчитать. Покупкой довольна! Еще раз спасибо.
| Кому: Vik это уже побогаче)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное