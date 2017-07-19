19 июля 2017, 15:47

Выпуск легковых машин вырос на четверть

По итогам первого полугодия 2017-го российские автозаводы выпустили 647 тыс. легковых автомобилей, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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По данным Росстата, в июне с конвейеров предприятий сошла 121 тыс. машин. Результат оказался на 16,9% выше показателя годичной давности. Выпуск грузовых автомобилей в январе-июне составил 68,6 тыс. единиц, что на 16,4% выше показателя 2016-го. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,8 тыс. грузовиков – это на 9,4% больше, чем годом ранее.

Особый рост отмечен в сегменте производства автобусов. Так, за 6 месяцев текущего года автомобильные предприятия выпустили 12 тыс. транспортных средств, а это на 31,4% больше, чем годом раньше. При этом в июне заводы выпустили 2,4 тыс. машин (+32,1%).

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Выпуск легковых машин вырос на четверть
По данным Росстата, в июне с конвейеров предприятий сошла 121 тыс. машин. Результат оказался на 16,9% выше показателя годичной давности. Выпуск грузовых автомобилей в январе-июне составил 68,6 тыс. единиц, что на 16,4% выше показателя 2016-го. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,8 тыс. грузовиков – это на 9,4% больше, чем годом ранее.Особый рост отмечен в сегменте производства автобусов. Так, за 6 месяцев текущего года автомобильные предприятия выпустили 12 тыс. транспортных средств, а это на 31,4% больше, чем годом раньше. При этом в июне заводы выпустили 2,4 тыс. машин (+32,1%).
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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