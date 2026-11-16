С конвейеров в Узбекистане уже сошло 356 тысяч авто: какой бренд обеспечил главный рост в стране

Автопром Узбекистана вырос на 9,2%: кому отрасль обязана таким рывком в 2026

За девять месяцев 2026 года в стране собрали 356 318 легковых машин - на 9,2% больше год к году. BYD дал 12 976 машин общего прироста. Доля UzAuto Motors сократилась до 69,5%. Разница видна и в выпуске отдельных моделей.

За девять месяцев 2026 года в стране собрали 356 318 легковых машин - на 9,2% больше год к году. BYD дал 12 976 машин общего прироста. Доля UzAuto Motors сократилась до 69,5%. Разница видна и в выпуске отдельных моделей.

В статистике Национального комитета по статистике отдельно учтены 43 098 специализированных легковых автомобилей - без разбивки по маркам. Всего за январь-сентябрь 2026 года в Узбекистане выпустили 356 318 легковых машин - на 29 948, или 9,2%, больше, чем годом ранее, сообщает Autostrada.uz.

Общий прирост составил 29 948 автомобилей. На BYD пришлось 12 976 дополнительных машин - больше, чем у любого другого производителя. Выпуск BYD Uzbekistan Factory вырос с 13 730 до 26 706 автомобилей, а доля предприятия в общем объеме увеличилась с 4,2% до 7,5%.

UzAuto Motors выпустил 247 537 автомобилей, прибавив 2,9%. Однако доля предприятия в общем выпуске снизилась с 73,7% до 69,5%. ADM Jizzakh произвел 38 977 машин, увеличив выпуск на 18,8%; его доля составила 10,9%.

BYD наращивал производство неравномерно: в августе выпуск превысил 6 000 машин, а в сентябре составил 2 856 автомобилей. При этом сентябрьский результат был примерно в 3,5 раза выше, чем за тот же месяц прошлого года. Всего в сентябре в Узбекистане произвели 45 929 легковых автомобилей - на 9,3% больше, чем годом ранее; в августе показатель составлял 46 658 машин.

На ADM Jizzakh собирают Kia и Chery; там же выпускают Haval. Выпуск Kia увеличился на 26% и достиг 24 801 машины. Только за сентябрь там собрали 5 427 Kia - примерно в 2,2 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Chery прибавила 5%, до 7 221 автомобиля; у Haval рост составил 11%, до 6 953 машин.

К слову, внутри линейки Chevrolet на UzAuto Motors динамика разошлась. Cobalt остался самой массовой моделью узбекского производства: за девять месяцев выпустили 120 672 машины, на 4% больше год к году. Однако в третьем квартале его выпуск сократился на 12% относительно того же квартала 2025 года. Быстрее остальных моделей UzAuto Motors рос Onix - 27 247 автомобилей, или на 20,6% больше, чем годом ранее.

Damas собрали 63 401 - на 6,6% меньше, чем годом ранее; еще 2 137 машин пришлись на Damas Move. Выпуск Tracker практически сохранился на прошлогоднем уровне и составил 34 080 автомобилей. В сентябре производство Cobalt снизилось более чем на 20%, Damas - более чем на 16%, тогда как выпуск Onix вырос на 59%, до 3 749 машин.

Отдельная цифра касается запасов: стоимость готовых машин на складах UzAuto Motors за первое полугодие выросла на 75%. За первые девять месяцев 2026 года чистая прибыль компании снизилась на 47%.