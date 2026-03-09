Локализация «Волги»: сможет ли нижегородская сборка Geely Monjaro стать по-настоящему отечественной

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 08:22

Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия

Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия

Локализация «Волги»: сможет ли нижегородская сборка Geely Monjaro стать по-настоящему отечественной

Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия

На российском рынке стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на базе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, а эксперты анализируют перспективы и возможные сложности. Почему этот проект вызывает столько внимания - в нашем материале.

На российском рынке стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на базе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, а эксперты анализируют перспективы и возможные сложности. Почему этот проект вызывает столько внимания - в нашем материале.

Запуск новой модели «Волга К50», созданной на платформе популярного в России кроссовера Geely Monjaro, стал знаковым событием для отечественной автомобильной индустрии. В условиях ухода западных брендов сотрудничество с китайскими компаниями превратилось из тенденции в необходимость, что делает этот проект индикатором поиска новых путей развития российского автопрома.

Выбор платформы Monjaro в качестве основы выглядит прагматично: более ста тысяч проданных экземпляров и стабильная репутация этой модели создают прочный фундамент для сборки на заводе в Нижнем Новгороде, где планируется выпускать по десять тысяч машин ежегодно.

Однако история возрождения легендарной марки вызывает не только оптимизм, но и вопросы, особенно на фоне предыдущего провального опыта с партнерством с Changan. Несмотря на полученное одобрение типа транспортного средства сразу для трех моделей, включая кроссоверы K40 и K50, а также седан C50, эксперты сохраняют настороженность.

Ситуация усугубилась после презентации новинок в 2024 году, где премьер-министр Михаил Мишустин высказал недовольство отдельными компонентами качества, что вызвало бурное обсуждение в профессиональной среде. Отсутствие прозрачной информации о стратегии компании «Нижегородские легковые автомобили» и мерах господдержки порождает опасения, что новый проект может повторить судьбу неудачных предшественников.

Пока китайский партнер Geely осваивает инновации вроде системы поворота колес на 90 градусов, не доступной для российского рынка, ставка на проверенную платформу Monjaro выглядит наиболее надежным решением. Автомобиль предлагает качественную сборку и современное оснащение, соответствующее запросам местных покупателей. Ключевым фактором успеха «Волги К50» станет глубина локализации: заявленное намерение государства постепенно снижать долю импортных комплектующих направлено на повышение конкурентоспособности, но без четкой стратегии рискует обернуться новыми трудностями.

Таким образом, запуск «Волги К50» представляет собой попытку найти хрупкий баланс между богатыми традициями марки и современными технологическими решениями. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть не столько от технической базы, сколько от способности организаторов эффективно преодолевать бюрократические и производственные барьеры. В условиях высокой рыночной конкуренции главным испытанием для возрожденной модели станет завоевание доверия покупателей, которое невозможно без продуманной долгосрочной стратегии и реальных шагов по улучшению качества.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely, Volga, Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Волга, Чинган

Похожие материалы Джили, Волга, Чинган

«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Московская область Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться