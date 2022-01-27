Выпуск пикапа от Tesla опять отложили, в этот раз на год
У компании бывали случаи, когда выпуск определенных моделей автомобилей откладывался, однако, никто не ожидал, что это произойдет с Cybertruck. Такой уверенности способствовали заявления Илона Маска, который говорил, что Cybertruck, анонсированный в ноябре 2019 года, будет готов к поставкам в 2021 году, а масштабное производство начнется в 2022 году.
На днях Илон Маск заявил, что запуск новинок в этом году не имеет никакого смысла, так как он приведет к сокращению производства и снизит другие экономические показатели. Для руководства Tesla снижение темпов было бы нежелательно, так как в прошлом году компания показала серьезный рост, несмотря на периодические перебои в поставках комплектующих.
Что касается Tesla Cybertruck, глава компании выразил надежду, что в следующем году производство пикапа запустят в срок, однако никаких гарантий на это нет. В компании пока сосредоточились на работе с прототипами будущих моделей автомобилей. Один из них Илон Маск оценил сам, он проехал на нем около новой штаб-квартиры компании в Техасе.
Глава Tesla также намекнул на то, сколько предположительно будет стоить будущий Cybertuck и станет ли он доступен обычному потребителю. Илон Маск заявил, что надеется на объем производства в 250 тысяч единиц в год, а самая дешевая модель будет стоить от 40 тысяч долларов.
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