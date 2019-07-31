31 июля 2019, 09:34
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
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Новый компактный пикап Volkswagen Tarok поступит в продажу позже, чем ожидалось. Серийное производство модели в Бразилии стартует ближе к концу следующего года года. Ранее сообщалось, что продажи начнутся в первой половине 2020-го.
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Компания Volkswagen показала на автосалоне в Сан-Паулу (Бразилия) концептуальный пикап Tarok, который построен ...Читать далее
Серийный вариант может немного отличаться от яркого концепт-кара. Не исключено, что автомобилю изменят форму бамперов и упростят оптику. Но откидную стенку, которая соединяет багажник и кабину, обещают сохранить. Благодаря ей можно перевозить длинномерные предметы (до 1 861 мм). Если откинуть задний борт, то длина полезного погрузочного пространства возрастает до 2 775 мм.
Пикап Tarok сначала появится на бразильском рынке. В местной линейке Volkswagen он расположится между малолитражным пикапом Saveiro и большим Amarok. Его главными соперниками в Бразилии станут Fiat Toro и Renault Duster Oroch. Позднее новинка может добраться и до других стран, в том числе и до России.
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