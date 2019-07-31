Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
31 июля 2019, 09:34

Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается

  • 1499
  • 0
Новый компактный пикап Volkswagen Tarok поступит в продажу позже, чем ожидалось. Серийное производство модели в Бразилии стартует ближе к концу следующего года года. Ранее сообщалось, что продажи начнутся в первой половине 2020-го.
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
Ранее мы писали
Компания Volkswagen показала на автосалоне в Сан-Паулу (Бразилия) концептуальный пикап Tarok, который построен ...
Читать далее
Прототип Volkswagen Tarok показали в ноябре 2018 года на автосалоне в бразильском Сан-Паулу. Автомобиль построен на модульной платформе MQB. Его общая длина составляет 4 900 мм, длина грузовой платформы превышает 1 200 мм. Перевозить пикап сможет порядка тонны груза. В моторную гамму серийного варианта должны войти 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 л.с. и дизель 2.0 TDI с аналогичной отдачей. Трансмиссия: 6-диапазонный «автомат» и полный привод 4Motion. 

Серийный вариант может немного отличаться от яркого концепт-кара. Не исключено, что автомобилю изменят форму бамперов и упростят оптику. Но откидную стенку, которая соединяет багажник и кабину, обещают сохранить. Благодаря ей можно перевозить длинномерные предметы (до 1 861 мм). Если откинуть задний борт, то длина полезного погрузочного пространства возрастает до 2 775 мм.

Пикап Tarok сначала появится на бразильском рынке. В местной линейке Volkswagen он расположится между малолитражным пикапом Saveiro и большим Amarok. Его главными соперниками в Бразилии станут Fiat Toro и Renault Duster Oroch. Позднее новинка может добраться и до других стран, в том числе и до России.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Форум Volkswagen Transporter T4
блин, какой же он обалденный. , как же хочется купить. в каком он сейчас ценовом диапазоне ?
MichaMeL
Форум Volkswagen Sharan
Здравствуйте згорело под капотом все пласмаски, шланки и все провада матор вроде целый подскажите с чего начать работу
Дима
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
В России стало меньше дилеров. Чем это грозит покупателям?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Выпуск пикапа Volkswagen Tarok откладывается
{{material_124946}}Прототип Volkswagen Tarok показали в ноябре 2018 года на автосалоне в бразильском Сан-Паулу. Автомобиль построен на модульной платформе MQB. Его общая длина составляет 4 900 мм, длина грузовой платформы превышает 1 200 мм. Перевозить пикап сможет порядка тонны груза. В моторную гамму серийного варианта должны войти 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 л.с. и дизель 2.0 TDI с аналогичной отдачей. Трансмиссия: 6-диапазонный «автомат» и полный привод 4Motion. Серийный вариант может немного отличаться от яркого концепт-кара. Не исключено, что автомобилю изменят форму бамперов и упростят оптику. Но откидную стенку, которая соединяет багажник и кабину, обещают сохранить. Благодаря ей можно перевозить длинномерные предметы (до 1 861 мм). Если откинуть задний борт, то длина полезного погрузочного пространства возрастает до 2 775 мм.Пикап Tarok сначала появится на бразильском рынке. В местной линейке Volkswagen он расположится между малолитражным пикапом Saveiro и большим Amarok. Его главными соперниками в Бразилии станут Fiat Toro и Renault Duster Oroch. Позднее новинка может добраться и до других стран, в том числе и до России.
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Чебоксары Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.