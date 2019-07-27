27 июля 2019, 10:05
Выпуск Tesla Model Y стартует осенью 2020 года
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Компания Tesla назвала место и срок начала производства нового компактного кроссовера Model Y. Первые электрокары должны сойти с конвейера завода в Калифорнии (США) в сентябре 2020 года. Одновременно планируют запустить сборку модели в Китае.
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Премьера Tesla Model Y прошла в марте 2019 года в Лос-Анджелесе. Компактный кроссовер стал четвертой моделью Tesla, присоединившись к лифтбекам Model 3 и Model S и кроссоверу Model X. По силуэту он напоминает «старший» Model X, а дизайн передней части и салона выполнен в духе Model 3. Среди ключевых особенностей – панорамная крыша и горизонтально ориентированный 15-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. Максимальный полезный объем багажного отсека – 1 869 литров. В качестве опции доступна 7-местная конфигурация.
Кроссовер Model Y будут выпускать в четырех модификациях в зависимости от мощности электромоторов и емкости батарей. Первыми в продажу поступят более дорогие версии. Топовый Model Y Performance с двумя электромоторами сможет набирать первую «сотню» примерно за 3,5 секунды и проезжать без подзарядки до 450 километров. Стоить такой кроссовер будет от 60 тысяч долларов.
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