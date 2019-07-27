Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 июля 2019, 10:05

Выпуск Tesla Model Y стартует осенью 2020 года

  • 910
  • 0
Компания Tesla назвала место и срок начала производства нового компактного кроссовера Model Y. Первые электрокары должны сойти с конвейера завода в Калифорнии (США) в сентябре 2020 года. Одновременно планируют запустить сборку модели в Китае.
Выпуск Tesla Model Y стартует осенью 2020 года
Ранее мы писали
Премьера нового электромобиля Tesla Model Y состоялась на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. Компактный ...
Читать далее
В Tesla уже приступили к подготовке сборочных линий на предприятии во Фримонте (Калифорния). Особых сложностей не предвидится, поскольку Model Y во многом унифицирован с Model 3. Благодаря большому числу общих компонентов (порядка 75%) затраты на запуск нового кроссовера окажутся сравнительно низкими. Кроме того, Tesla завершает строительство завода в Шанхае. Сначала здесь начнут собирать Model 3, а осенью 2020 года – и Model Y.

Премьера Tesla Model Y прошла в марте 2019 года в Лос-Анджелесе. Компактный кроссовер стал четвертой моделью Tesla, присоединившись к лифтбекам Model 3 и Model S и кроссоверу Model X. По силуэту он напоминает «старший» Model X, а дизайн передней части и салона выполнен в духе Model 3. Среди ключевых особенностей – панорамная крыша и горизонтально ориентированный 15-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. Максимальный полезный объем багажного отсека – 1 869 литров. В качестве опции доступна 7-местная конфигурация.

Кроссовер Model Y будут выпускать в четырех модификациях в зависимости от мощности электромоторов и емкости батарей. Первыми в продажу поступят более дорогие версии. Топовый Model Y Performance с двумя электромоторами сможет набирать первую «сотню» примерно за 3,5 секунды и проезжать без подзарядки до 450 километров. Стоить такой кроссовер будет от 60 тысяч долларов.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Родстер Tesla запустили к Марсу
Интересно, марсиане впечатлятся этим достижением земной технической мысли? Этот родстер по земным то ландшафтам далеко не везде передвигаться сможет, куда уж, по марсианским. Прав Постников, надо было внедорожник туда посылать, а родстеру для разминки предоставить проселочные дорожки в российской глубинке ...
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тесла
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие рамные внедорожники 2019
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Выпуск Tesla Model Y стартует осенью 2020 года
{{material_126000}}В Tesla уже приступили к подготовке сборочных линий на предприятии во Фримонте (Калифорния). Особых сложностей не предвидится, поскольку Model Y во многом унифицирован с Model 3. Благодаря большому числу общих компонентов (порядка 75%) затраты на запуск нового кроссовера окажутся сравнительно низкими. Кроме того, Tesla завершает строительство завода в Шанхае. Сначала здесь начнут собирать Model 3, а осенью 2020 года – и Model Y.Премьера Tesla Model Y прошла в марте 2019 года в Лос-Анджелесе. Компактный кроссовер стал четвертой моделью Tesla, присоединившись к лифтбекам Model 3 и Model S и кроссоверу Model X. По силуэту он напоминает «старший» Model X, а дизайн передней части и салона выполнен в духе Model 3. Среди ключевых особенностей – панорамная крыша и горизонтально ориентированный 15-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. Максимальный полезный объем багажного отсека – 1 869 литров. В качестве опции доступна 7-местная конфигурация.Кроссовер Model Y будут выпускать в четырех модификациях в зависимости от мощности электромоторов и емкости батарей. Первыми в продажу поступят более дорогие версии. Топовый Model Y Performance с двумя электромоторами сможет набирать первую «сотню» примерно за 3,5 секунды и проезжать без подзарядки до 450 километров. Стоить такой кроссовер будет от 60 тысяч долларов.
2019-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Казань Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.