Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук
Речь идет как о «коньке» марки - зимних моделях, так и о летних, рост производства которых, по словам г-на Пантюхова, наблюдается от года к году. 70% всеволожской авторезины отправляется на экспорт, а это более 40 стран. Почти каждая третья шина Nokian остается в России, из них порядка 10% не покидает территорию Санкт-Петербурга и его северо-западных окрестностей.
Всеволожские шинники готовы «обуть» в свои покрышки как легковушки, так и минивэны/ вседорожники. Самым ходовым типоразмером в сегменте премиальных Nokian является R16, в среднеценовом секторе, цвета которого защищает модель Nordman, чаще всего на конвейер встают модели размера R14 и R15. И это притом, что какое-то десятилетие назад лидерские позиции «тринадцатого» размера (175/70 R13) были непререкаемыми.
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Мы постоянно мониторим рынок и видим, что трендом последних лет является увеличение продаж колес с увеличенным посадочным диаметром. Если, скажем, еще недавно внедорожники и прочие SUV «обувались» преимущественно в колеса R17, то сегодня в тренде «восемнадцатые» и «девятнадцатые» шины. И мы вынуждены запускать такие модели на своем предприятии
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Андрей Пантюхов, генеральный директор «Nokian Tyres Россия»
При этом, как мы сказали чуть выше, основная доля всеволожских шин отправляется за пределы России, а это, как правило, те типоразмеры, которые на нашем «дворе» не находят широкого распространения.
Доля шипованных колес в общем объеме производства «Nokian Tyres Россия» подавляющая – 80%. Причем, несмотря на то, что в стране в последние годы налицо определенные климатические сдвиги, с тенденцией к ослаблению холодов, спрос на «шиповку» не падает. Андрей Пантюхов объясняет сей факт тем, что при околонулевых температурах льда на дорогах становится куда как больше, чем снега. При этом «шипованные» позиции заметно слабее на юге страны, в Калининграде и даже в Москве.
Юбилейная модель удостоилась чести попасть в комплект, который будет передан в дар автошколе в Выборге, обучающей вождению людей с ограниченными возможностями. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко поставил на ней свою подпись и заметил: «100-миллионная шина выпущена на заводе во Всеволожске в год 90-летия Ленинградской области. Это прекрасное совпадение, но темпы развития предприятия опережают время, поэтому на выпуске 200-миллионной покрышки мы встретимся не через 12, а всего через 6 лет».
Для справки: завод «Nokian Tyres Россия» является одним из ключевых работодателей Всеволожского района Ленинградской области. На производстве занято 1,4 тыс. человек. Средняя заработная плата сотрудников составляет 87 тыс. рублей в месяц.
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