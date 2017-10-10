10 октября 2017, 16:08

Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук

Достигнув в этом году исторического рекорда производительности в 17 млн шин в год, всеволожский завод Nokian Tyres отчитался о новых успехах. С конвейера предприятия сошла 100-миллионная шина. Чтобы дожить до этого события, заводчанам понадобилось 12 лет и 924 млн евро инвестиций.
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  Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук
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Nokian Tyres располагает 2 производственными площадками: во Всеволожске (объем производства – 17 млн шин в год; 87% всей шинной продукции концерна) и финском городке Нокиа (3,5 млн). В начале 2018-го начнется строительство предприятия в США (4 млн) – выпуск первых американских шин запланирован на 2020 год. Общие инвестиции в проект на данном этапе оцениваются в 360 млн долларов.
Как отметил на встрече с журналистами генеральный директор «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов, достигнутый объем производства не идет ни в какое сравнение с тем, с чего начинали (1 млн шин в год). При этом выросло не только общее количество выпускаемой продукции, но и ассортимент. Если 10-12 лет назад предприятие выпускало всего 23 типоразмера автомобильных шин, то сегодня до 130 продуктов одновременно (1800 типоразмеров).

Речь идет как о «коньке» марки - зимних моделях, так и о летних, рост производства которых, по словам г-на Пантюхова, наблюдается от года к году. 70% всеволожской авторезины отправляется на экспорт, а это более 40 стран. Почти каждая третья шина Nokian остается в России, из них порядка 10% не покидает территорию Санкт-Петербурга и его северо-западных окрестностей.

Всеволожские шинники готовы «обуть» в свои покрышки как легковушки, так и минивэны/ вседорожники. Самым ходовым типоразмером в сегменте премиальных Nokian является R16, в среднеценовом секторе, цвета которого защищает модель Nordman, чаще всего на конвейер встают модели размера R14 и R15. И это притом, что какое-то десятилетие назад лидерские позиции «тринадцатого» размера (175/70 R13) были непререкаемыми.  

Андрей Пантюхов, генеральный директор «Nokian Tyres Россия» « Мы постоянно мониторим рынок и видим, что трендом последних лет является увеличение продаж колес с увеличенным посадочным диаметром. Если, скажем, еще недавно внедорожники и прочие SUV «обувались» преимущественно в колеса R17, то сегодня в тренде «восемнадцатые» и «девятнадцатые» шины. И мы вынуждены запускать такие модели на своем предприятии »
Андрей Пантюхов, генеральный директор «Nokian Tyres Россия»

При этом, как мы сказали чуть выше, основная доля всеволожских шин отправляется за пределы России, а это, как правило, те типоразмеры, которые на нашем «дворе» не находят широкого распространения.

Доля шипованных колес в общем объеме производства «Nokian Tyres Россия» подавляющая – 80%. Причем, несмотря на то, что в стране в последние годы налицо определенные климатические сдвиги, с тенденцией к ослаблению холодов, спрос на «шиповку» не падает. Андрей Пантюхов объясняет сей факт тем, что при околонулевых температурах льда на дорогах становится куда как больше, чем снега. При этом «шипованные» позиции заметно слабее на юге страны, в Калининграде и даже в Москве.

 
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Гендиректор всеволожского предприятия прогнозирует по итогам 2017 года 10-15-процентный рост шинного рынка РФ, причем, как полагает эксперт, сильнее «пойдут» шипованные модели.

Юбилейная модель удостоилась чести попасть в комплект, который будет передан в дар автошколе в Выборге, обучающей вождению людей с ограниченными возможностями. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко поставил на ней свою подпись и заметил: «100-миллионная шина выпущена на заводе во Всеволожске в год 90-летия Ленинградской области. Это прекрасное совпадение, но темпы развития предприятия опережают время, поэтому на выпуске 200-миллионной покрышки мы встретимся не через 12, а всего через 6 лет».

Для справки: завод «Nokian Tyres Россия» является одним из ключевых работодателей Всеволожского района Ленинградской области. На производстве занято 1,4 тыс. человек. Средняя заработная плата сотрудников составляет 87 тыс. рублей в месяц.

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Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук
{{photo_text_97}} Как отметил на встрече с журналистами генеральный директор «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов, достигнутый объем производства не идет ни в какое сравнение с тем, с чего начинали (1 млн шин в год). При этом выросло не только общее количество выпускаемой продукции, но и ассортимент. Если 10-12 лет назад предприятие выпускало всего 23 типоразмера автомобильных шин, то сегодня до 130 продуктов одновременно (1800 типоразмеров).Речь идет как о «коньке» марки - зимних моделях, так и о летних, рост производства которых, по словам г-на Пантюхова, наблюдается от года к году. 70% всеволожской авторезины отправляется на экспорт, а это более 40 стран. Почти каждая третья шина Nokian остается в России, из них порядка 10% не покидает территорию Санкт-Петербурга и его северо-западных окрестностей. Всеволожские шинники готовы «обуть» в свои покрышки как легковушки, так и минивэны/ вседорожники. Самым ходовым типоразмером в сегменте премиальных Nokian является R16, в среднеценовом секторе, цвета которого защищает модель Nordman, чаще всего на конвейер встают модели размера R14 и R15. И это притом, что какое-то десятилетие назад лидерские позиции «тринадцатого» размера (175/70 R13) были непререкаемыми.   {{person_131_Мы постоянно мониторим рынок и видим, что трендом последних лет является увеличение продаж колес с увеличенным посадочным диаметром. Если, скажем, еще недавно внедорожники и прочие SUV «обувались» преимущественно в колеса R17, то сегодня в тренде «восемнадцатые» и «девятнадцатые» шины. И мы вынуждены запускать такие модели на своем предприятии}}При этом, как мы сказали чуть выше, основная доля всеволожских шин отправляется за пределы России, а это, как правило, те типоразмеры, которые на нашем «дворе» не находят широкого распространения. Доля шипованных колес в общем объеме производства «Nokian Tyres Россия» подавляющая – 80%. Причем, несмотря на то, что в стране в последние годы налицо определенные климатические сдвиги, с тенденцией к ослаблению холодов, спрос на «шиповку» не падает. Андрей Пантюхов объясняет сей факт тем, что при околонулевых температурах льда на дорогах становится куда как больше, чем снега. При этом «шипованные» позиции заметно слабее на юге страны, в Калининграде и даже в Москве. {{gallery_978}} Гендиректор всеволожского предприятия прогнозирует по итогам 2017 года 10-15-процентный рост шинного рынка РФ, причем, как полагает эксперт, сильнее «пойдут» шипованные модели. Юбилейная модель удостоилась чести попасть в комплект, который будет передан в дар автошколе в Выборге, обучающей вождению людей с ограниченными возможностями. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко поставил на ней свою подпись и заметил: «100-миллионная шина выпущена на заводе во Всеволожске в год 90-летия Ленинградской области. Это прекрасное совпадение, но темпы развития предприятия опережают время, поэтому на выпуске 200-миллионной покрышки мы встретимся не через 12, а всего через 6 лет».Для справки: завод «Nokian Tyres Россия» является одним из ключевых работодателей Всеволожского района Ленинградской области. На производстве занято 1,4 тыс. человек. Средняя заработная плата сотрудников составляет 87 тыс. рублей в месяц.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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