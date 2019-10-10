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10 октября 2019, 13:28

Вышел трейлер фильма об экспедиции «Дорога домой»

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В августе стартовала уникальная внедорожная экспедиция «Дорога домой». Участники планировали на российских квадроциклах преодолеть по пересеченной местности 1 300 километров, разделяющие Санкт-Петербург и Рыбинск. Документальный фильм, снятый во время путешествия, покажут в Петербурге.
Вышел трейлер фильма об экспедиции Дорога домой

 

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12 августа из Санкт-Петербурга стартует уникальный пробег «Дорога домой». Необычность его заключается в том ...
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Мы уже рассказывали о том, как 12 августа из Санкт-Петербурга 16 смельчаков на квадроциклах российского производства отправились в уникальную внедорожную экспедицию «Дорога домой». Их маршрут протяженностью в 1 300 километров до города Рыбинcка лежал за пределами дорог общего пользования. 

Полторы недели участники экстремального проекта сражались с суровым российским бездорожьем днем и даже ночью и в итоге достигли цели - завода «Русская механика» в Рыбинске. В процессе ни один квадроцикл или человек серьезно не пострадал! 

Во время путешествия проходили съемки документального фильма с одноименным названием «Дорога домой». Фильм этот об экспедиции и о поиске ответа на немного экзистенциальный вопрос – что же такое «дом»? Премьерный кинопоказ полнометражной ленты состоится 28 ноября в Санкт-Петербурге в кино-лофте гостиницы «Москва». А пока мы предлагаем вам посмотреть захватывающий трейлер об этом непростом путешествии.

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Вышел трейлер фильма об экспедиции «Дорога домой»
{{material_126848}}Мы уже рассказывали о том, как 12 августа из Санкт-Петербурга 16 смельчаков на квадроциклах российского производства отправились в уникальную внедорожную экспедицию «Дорога домой». Их маршрут протяженностью в 1 300 километров до города Рыбинcка лежал за пределами дорог общего пользования. Полторы недели участники экстремального проекта сражались с суровым российским бездорожьем днем и даже ночью и в итоге достигли цели - завода «Русская механика» в Рыбинске. В процессе ни один квадроцикл или человек серьезно не пострадал! Во время путешествия проходили съемки документального фильма с одноименным названием «Дорога домой». Фильм этот об экспедиции и о поиске ответа на немного экзистенциальный вопрос – что же такое «дом»? Премьерный кинопоказ полнометражной ленты состоится 28 ноября в Санкт-Петербурге в кино-лофте гостиницы «Москва». А пока мы предлагаем вам посмотреть захватывающий трейлер об этом непростом путешествии.
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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