10 октября 2019, 13:28
Вышел трейлер фильма об экспедиции «Дорога домой»
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В августе стартовала уникальная внедорожная экспедиция «Дорога домой». Участники планировали на российских квадроциклах преодолеть по пересеченной местности 1 300 километров, разделяющие Санкт-Петербург и Рыбинск. Документальный фильм, снятый во время путешествия, покажут в Петербурге.
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Полторы недели участники экстремального проекта сражались с суровым российским бездорожьем днем и даже ночью и в итоге достигли цели - завода «Русская механика» в Рыбинске. В процессе ни один квадроцикл или человек серьезно не пострадал!
Во время путешествия проходили съемки документального фильма с одноименным названием «Дорога домой». Фильм этот об экспедиции и о поиске ответа на немного экзистенциальный вопрос – что же такое «дом»? Премьерный кинопоказ полнометражной ленты состоится 28 ноября в Санкт-Петербурге в кино-лофте гостиницы «Москва». А пока мы предлагаем вам посмотреть захватывающий трейлер об этом непростом путешествии.
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
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06.09.2019, 00:03
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