Вышла новая методичка для инспекторов ДПС: в борьбе с троллями поможет «эскимо»

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Большая часть повседневной работы инспекторов ДПС проходит в потенциально конфликтной ситуации. Грамотное общение с автомобилистами не только поможет нейтрализовать агрессию, но и позволит донести до участников дорожного движения базовые принципы безопасного поведения на дороге. Согласно методичке , опубликованной на сайте МВД, инспектор всегда должен быть вежлив, уравновешен, опрятен, вести себя приветливо и уверенно, а также «обладать высоким уровнем речевой культуры».

Отдельное внимание в брошюре уделили провокаторами или троллям, которые намеренно пытаются вывести инспектора из равновесия: оскорбляют, переходят на личности, уходя от сути проблемы. В такой ситуации сотрудник ГИБДД должен сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Основные методы: убеждение и игнорирование негатива. Также может помочь «тактика эскимо» или метод подчеркнутой вежливости, обезоруживающей оппонента благодаря демонстрации морального превосходства. Например, «Многоуважаемый, Игорь Леонидович, сделайте одолжение…» или «Товарищ водитель, покорнейше прошу освободить меня от демонстрации Ваших неисчерпаемых правовых знаний…». Другой схожий прием состоит в выделении положительных качеств агрессора «Сергей Иванович, Вы же самодостаточный человек, зачем Вы проявляете грубость и агрессию?!» или «Как такой интеллигентный и рассудительный человек, как Вы, может проявлять бестактность! Неужели Вы могли произнести такое?!».

В заключении говорится, что «грамотное использование психотехник общения, умение оказывать психологическое воздействие на граждан, убеждать, стимулировать к соблюдению правил дорожного движения» крайне важно, особенно в условиях конфликтной ситуации. Инспекторам также рекомендуют выбрать минимальную санкцию для наказания водителя, допустившего это нарушение впервые.

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