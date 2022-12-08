Вышла новая методичка для инспекторов ДПС: в борьбе с троллями поможет «эскимо»
Отдельное внимание в брошюре уделили провокаторами или троллям, которые намеренно пытаются вывести инспектора из равновесия: оскорбляют, переходят на личности, уходя от сути проблемы. В такой ситуации сотрудник ГИБДД должен сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Основные методы: убеждение и игнорирование негатива. Также может помочь «тактика эскимо» или метод подчеркнутой вежливости, обезоруживающей оппонента благодаря демонстрации морального превосходства. Например, «Многоуважаемый, Игорь Леонидович, сделайте одолжение…» или «Товарищ водитель, покорнейше прошу освободить меня от демонстрации Ваших неисчерпаемых правовых знаний…». Другой схожий прием состоит в выделении положительных качеств агрессора «Сергей Иванович, Вы же самодостаточный человек, зачем Вы проявляете грубость и агрессию?!» или «Как такой интеллигентный и рассудительный человек, как Вы, может проявлять бестактность! Неужели Вы могли произнести такое?!».
В заключении говорится, что «грамотное использование психотехник общения, умение оказывать психологическое воздействие на граждан, убеждать, стимулировать к соблюдению правил дорожного движения» крайне важно, особенно в условиях конфликтной ситуации. Инспекторам также рекомендуют выбрать минимальную санкцию для наказания водителя, допустившего это нарушение впервые.
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Почему старый аккумулятор может быть опасен зимой
На большей части страны уже установилась полноценная зима с морозами и сугробами. С ее приходом некоторые автомобилисты успели столкнуться с проблемами запуска двигателя из-за старого или неисправного аккумулятора.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
07.12.2022, 16:47
Китай наращивает экспорт подержанных автомобилей
Отправлять на экспорт бэушные автомобили Китай начал еще весной 2019 года. Правительство рассчитывало подстегнуть темпы продаж новых машин. На первом этапе право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций.Читать далее
-
07.12.2022, 16:08
Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов
Крупные монобрендовые автосалоны и ритейлеры премиальных марок терпят огромные убытки. Официальные поставки в Россию прекращены, а параллельный импорт пока не спасает ситуацию.Читать далее
-
07.12.2022, 15:34
Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит
Бытует мнение, что включать зимой в машине кондиционер не только бесполезно, но опасно для климатической установки, поскольку система может повредиться из-за сильных морозов.Читать далее
-
07.12.2022, 14:56
У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью
На калининградском «Автоторе» кроссоверы Kia Sportage больше не выпускают. Автомобили привозят к нам по схеме параллельного импорта. У кроссоверов американской сборки обнаружились проблемы с безопасностью.Читать далее
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