Калибр помогает АвтоВАЗу делать кузова точнее и снижать брак

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 08:12

Высокоточный калибр на АвтоВАЗе: как новые технологии меняют качество Lada

Высокоточный калибр на АвтоВАЗе: как новые технологии меняют качество Lada

Калибр помогает АвтоВАЗу делать кузова точнее и снижать брак

Высокоточный калибр на АвтоВАЗе: как новые технологии меняют качество Lada

АвтоВАЗ внедрил уникальный калибр для контроля геометрии кузова и салона, что уже влияет на качество новых моделей. Эксперты отмечают: точность до 0,2 мм - редкость для массового автопрома. Почему это важно именно сейчас, и как это скажется на будущих кроссоверах - разбираемся в деталях.

АвтоВАЗ внедрил уникальный калибр для контроля геометрии кузова и салона, что уже влияет на качество новых моделей. Эксперты отмечают: точность до 0,2 мм - редкость для массового автопрома. Почему это важно именно сейчас, и как это скажется на будущих кроссоверах - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о внедрении на АвтоВАЗе высокоточного калибра - не просто очередное обновление на заводе. Это шаг, который напрямую влияет на качество автомобилей Lada, а значит, и на повседневный опыт тысяч водителей по всей стране. В условиях, когда конкуренция на рынке усиливается, а требования к надежности и долговечности машин растут, такие технологические решения становятся особенно значимыми.

Как сообщает Российская Газета, на производственной линии АвтоВАЗа появился калибр, созданный с применением 3D-моделирования. Этот инструмент позволяет контролировать геометрию деталей экстерьера и интерьера с точностью до 0,2 миллиметра. Для массового автопроизводства это действительно высокий стандарт, который редко встречается даже у зарубежных конкурентов. Калибр выполнен из алюминия, его вес превышает пять тонн, а конструкция повторяет эталонный кузов автомобиля. Специалисты закрепляют детали на этом образце, чтобы визуально и с помощью щупов и 3D-сканеров оценить их соответствие стандартам.

Интересно, что подобная технология уже была опробована при выпуске моделей Vesta и Iskra, а сейчас активно применяется при создании нового кроссовера Azimut. Это значит, что будущие автомобили Lada будут собираться с учетом самых строгих требований к точности подгонки элементов. Такой подход позволяет не только снизить количество брака, но и повысить общий уровень доверия к отечественному бренду. Видеоролик, опубликованный пресс-службой компании, наглядно демонстрирует весь процесс - от установки детали до финальной проверки.

Стоит отметить, что модернизация производства на АвтоВАЗе идет поэтапно. Ранее компания уже обновила линии для выпуска Lada Niva Legend, а теперь делает ставку на внедрение современных средств контроля качества. Подобные перемены не остаются незамеченными и среди экспертов: по мнению специалистов, именно такие шаги способны изменить восприятие российских автомобилей на внутреннем рынке. В этом контексте интересно сравнить подходы к инновациям у разных производителей - например, в материале о том, как новые платформы влияют на развитие кроссоверов, подробно разбирается роль современных технологий в создании новых моделей.

В завершение важно подчеркнуть несколько фактов: калибр на АвтоВАЗе - это не просто инструмент, а часть комплексной системы контроля качества, которая охватывает все этапы сборки. Применение 3D-сканеров и точных измерительных приборов позволяет выявлять даже минимальные отклонения, что особенно актуально для новых моделей, где каждая деталь влияет на безопасность и комфорт. По имеющимся данным, подобные решения уже привели к снижению числа рекламаций и повышению удовлетворенности владельцев Lada. В условиях, когда российский автопром сталкивается с новыми вызовами, такие шаги выглядят как своевременный и прагматичный ответ на запросы рынка.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Махачкала Ижевск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться